AtlasIntel: Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro 41,8% das intenções de voto no segundo turno

Lula e Flávio devem ser os principais candidatos nesta eleição. Marcelo Camargo/Saulo Cruz / Agencia Senado/Agência Brasil

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (19) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto em eventual segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República nas eleições de outubro.

Lula tem 48,9% das intenções de voto, contra 41,8% de Flávio. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

As intenções de votos do senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro caíram mais de cinco pontos porcentuais no primeiro turno e seis pontos em um eventual segundo turno depois de um áudio em que ele pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro ser divulgada.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Foram aplicados questionários pela internet a 5.032 brasileiros com 16 anos ou mais. Eles foram selecionados pela metodologia de recrutamento digital aleatório utilizada pelo instituto. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06939/2026.

Lula x Flávio

Lula: 48,9% (eram 47,5% em abril)

48,9% (eram 47,5% em abril) Flávio Bolsonaro: 41,8% (eram 47,8% em abril)

41,8% (eram 47,8% em abril) Indecisos, brancos e nulos: 9,3% (eram 4,7%).

Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula oscilou de 46,6% para 47%, enquanto Flávio registrou queda de 39,7% para 34,3%.

Lula (PT) : 47% (em abril era 46,6%)

: 47% (em abril era 46,6%) Flávio Bolsonaro (PL) : 34,3% (em abril era 39,7)

: 34,3% (em abril era 39,7) Renan Santos (Missão) : 6,9% (em abril era 5,3%_

: 6,9% (em abril era 5,3%_ Romeu Zema (Novo) : 5,2% (em abril era 3,1%)

: 5,2% (em abril era 3,1%) Ronaldo Caiado (PSD) : 2,7% (em abril era 3,3%)

: 2,7% (em abril era 3,3%) Augusto Cury (Avante) : 0,4% (em abril era 1,1%)

: 0,4% (em abril era 1,1%) Aldo Rebelo (DC): 0,2% (em abril era 0,3%)

0,2% (em abril era 0,3%) Não sei : 1,9% (em abril era 0,1%)

: 1,9% (em abril era 0,1%) Branco/nulo/não vai votar: 1,4% (em abril era 0,5%)

Outros cenários

A pesquisa também testou dois cenários alternativos. No primeiro deles, Flávio retira a candidatura, mas ninguém entra em seu lugar. No segundo cenário, o senador é substituído pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Sem Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46,7%

46,7% Romeu Zema (Novo): 17%

17% Ronaldo Caiado (PSD) : 13,8%

: 13,8% Renan Santos (Missão) : 8%

: 8% Aldo Rebelo (DC): 1,8%

1,8% Augusto Cury (Avante) : 1,2%

: 1,2% Brancos/ nulos: 6,8%

6,8% Indecisos: 4,6%

Com Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 47%

47% Michelle Bolsonaro (PL): 23,4%

23,4% Romeu Zema (Novo): 10%

10% Ronaldo Caiado (PSD) : 6%

: 6% Renan Santos (Missão) : 7,8%

: 7,8% Aldo Rebelo (DC): 0,7%

0,7% Augusto Cury (Avante) : 0,5%

: 0,5% Brancos/ nulos: 2,3%

2,3% Indecisos: 2,3%

Segundo turno

Além de ganhar de Flávio no segundo turno, Lula bateria hoje Zema e Caiado. A maior vantagem é sobre Renan Santos.

Lula x Romeu Zema

Lula: 47,8%

47,8% Romeu Zema: 37,6%

37,6% Indecisos, brancos e nulos: 14,6%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 47,5%

47,5% Ronaldo Caiado: 38,5%

38,5% Indecisos, brancos e nulos: 14%

Lula x Renan Santos

Lula: 47,8%

47,8% Renan Santos: 28,4%

28,4% Indecisos, brancos e nulos: 23,8%

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.