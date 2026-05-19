Eleições

Eleições 2026
Notícia

AtlasIntel: Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro 41,8% das intenções de voto no segundo turno

Pesquisa foi divulgada nesta terça-feira (19) e realizada entre os dias 13 e 18 de maio

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS