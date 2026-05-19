AtlasIntel: Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro 41,8% das intenções de voto no segundo turno

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (19) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto em eventual segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República nas eleições de outubro.
Lula tem 48,9% das intenções de voto, contra 41,8% de Flávio. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.
As intenções de votos do senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro caíram mais de cinco pontos porcentuais no primeiro turno e seis pontos em um eventual segundo turno depois de um áudio em que ele pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro ser divulgada.
A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Foram aplicados questionários pela internet a 5.032 brasileiros com 16 anos ou mais. Eles foram selecionados pela metodologia de recrutamento digital aleatório utilizada pelo instituto. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06939/2026.
Lula x Flávio
- Lula: 48,9% (eram 47,5% em abril)
- Flávio Bolsonaro: 41,8% (eram 47,8% em abril)
- Indecisos, brancos e nulos: 9,3% (eram 4,7%).
Primeiro turno
No cenário estimulado de primeiro turno, Lula oscilou de 46,6% para 47%, enquanto Flávio registrou queda de 39,7% para 34,3%.
- Lula (PT): 47% (em abril era 46,6%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 34,3% (em abril era 39,7)
- Renan Santos (Missão): 6,9% (em abril era 5,3%_
- Romeu Zema (Novo): 5,2% (em abril era 3,1%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 2,7% (em abril era 3,3%)
- Augusto Cury (Avante): 0,4% (em abril era 1,1%)
- Aldo Rebelo (DC): 0,2% (em abril era 0,3%)
- Não sei: 1,9% (em abril era 0,1%)
- Branco/nulo/não vai votar: 1,4% (em abril era 0,5%)
Outros cenários
A pesquisa também testou dois cenários alternativos. No primeiro deles, Flávio retira a candidatura, mas ninguém entra em seu lugar. No segundo cenário, o senador é substituído pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).
Sem Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46,7%
- Romeu Zema (Novo): 17%
- Ronaldo Caiado (PSD): 13,8%
- Renan Santos (Missão): 8%
- Aldo Rebelo (DC): 1,8%
- Augusto Cury (Avante): 1,2%
- Brancos/ nulos: 6,8%
- Indecisos: 4,6%
Com Michelle Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Michelle Bolsonaro (PL): 23,4%
- Romeu Zema (Novo): 10%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Renan Santos (Missão): 7,8%
- Aldo Rebelo (DC): 0,7%
- Augusto Cury (Avante): 0,5%
- Brancos/ nulos: 2,3%
- Indecisos: 2,3%
Segundo turno
Além de ganhar de Flávio no segundo turno, Lula bateria hoje Zema e Caiado. A maior vantagem é sobre Renan Santos.
Lula x Romeu Zema
- Lula: 47,8%
- Romeu Zema: 37,6%
- Indecisos, brancos e nulos: 14,6%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula: 47,5%
- Ronaldo Caiado: 38,5%
- Indecisos, brancos e nulos: 14%
Lula x Renan Santos
- Lula: 47,8%
- Renan Santos: 28,4%
- Indecisos, brancos e nulos: 23,8%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.