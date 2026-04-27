Título de eleitor: entenda como regularizar o documento para votar nas eleições de 2026

O cidadão pode regularizar seu título de eleitor através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Em 2026, mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Para exercer seu direito ao voto, é necessário que o cidadão esteja com o título de eleitor regularizado. O prazo para tirar ou regularizar o documento termina no dia 6 de maio.

A partir dos 15 anos, qualquer cidadão pode tirar o título, mas só poderá votar após os 16. O voto é obrigatório para todas os brasileiros alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos, segundo o artigo 14 da Constituição Federal. É possível obter o título eleitoral através de atendimento presencial ou pela internet, de forma gratuita.

As eleições de 2026 estão programadas para acontecerem no dia 4 de outubro. Em caso de segundo turno, as votações serão no dia 25 do mesmo mês.

Como saber se o título de eleitor está regular

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cidadão deve acessar a aba "Autoatendimento Eleitoral" e clicar em "Consultas". Depois, deve acessar "Situação do Título" e inserir o CPF, nome próprio ou número do título eleitoral. A próxima aba deverá indicar a situação do documento.

Como regularizar o título de eleitor no RS

Caso o título eleitoral esteja irregular, o cidadão pode regularizar o documento através do site TSE e também por atendimento presencial em algum cartório local, em posse dos mesmos documentos necessários no modo online.

No site do TSE

Clique em "Autoatendimento Eleitoral", localizada no canto direito superior da tela

Na aba "Eleitor", clique em "Regularizar título cancelado"

Envie a documentação exigida (foto segurando um documento, documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento, demais documentos). Nesta etapa, o cidadão tem até 30 minutos para enviar os documentos

Completadas as etapas indicadas no atendimento virtual, o cidadão receberá um número de protocolo e deverá aguardar a análise do pedido pela Justiça Eleitoral.

O andamento do processo pode ser acompanhado no site do TSE na aba "Consultas", em "Solicitações, justificativas e transferências temporárias".

Caso falte algum documento, o cartório eleitoral entrará em contato por e-mail, WhatsApp ou telefone. O cidadão deverá responder dentro do prazo para evitar o arquivamento do seu pedido.

Como tirar o título de eleitor no RS

O processo de tiragem do título de eleitor no Rio Grande do Sul pode ser feito de modo online através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também de modo presencial.

No site do TSE

Clique em "Autoatendimento Eleitoral" localizada no canto direito superior da tela

localizada no canto direito superior da tela Em seguida, na aba "Eleitor", vá em "Tirar primeiro título"

Preencha os dados solicitados

Envie a documentação pedida (foto segurando um documento, documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento, demais documentos)

Revise os dados informados antes de enviar a solicitação

Clique em "Enviar"

Ao concluir, o cidadão receberá o número de protocolo para acompanhar o pedido. O indivíduo será informado se for preciso comparecer ao cartório para concluir o atendimento, inclusive na hipótese de exigência da coleta de dados biométricos.

Onde acessar o título de eleitor

Se o pedido for autorizado, o indivíduo pode acessar seu título de eleitor na:

Versão digital do documento: pelo aplicativo e-Título , disponível em smartphone ou tablet

pelo aplicativo , disponível em ou Versão impressa: por meio do serviço "Imprimir meu título de eleitor" no site do TSE