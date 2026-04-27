Título de eleitor: entenda como regularizar o documento para votar nas eleições de 2026

Em 2026, mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Para exercer seu direito ao voto, é necessário que o cidadão esteja com o título de eleitor regularizado. O prazo para tirar ou regularizar o documento termina no dia 6 de maio.
A partir dos 15 anos, qualquer cidadão pode tirar o título, mas só poderá votar após os 16. O voto é obrigatório para todas os brasileiros alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos, segundo o artigo 14 da Constituição Federal. É possível obter o título eleitoral através de atendimento presencial ou pela internet, de forma gratuita.
As eleições de 2026 estão programadas para acontecerem no dia 4 de outubro. Em caso de segundo turno, as votações serão no dia 25 do mesmo mês.
Como saber se o título de eleitor está regular
No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cidadão deve acessar a aba "Autoatendimento Eleitoral" e clicar em "Consultas". Depois, deve acessar "Situação do Título" e inserir o CPF, nome próprio ou número do título eleitoral. A próxima aba deverá indicar a situação do documento.
Como regularizar o título de eleitor no RS
Caso o título eleitoral esteja irregular, o cidadão pode regularizar o documento através do site TSE e também por atendimento presencial em algum cartório local, em posse dos mesmos documentos necessários no modo online.
No site do TSE
- Clique em "Autoatendimento Eleitoral", localizada no canto direito superior da tela
- Na aba "Eleitor", clique em "Regularizar título cancelado"
- Envie a documentação exigida (foto segurando um documento, documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento, demais documentos). Nesta etapa, o cidadão tem até 30 minutos para enviar os documentos
Completadas as etapas indicadas no atendimento virtual, o cidadão receberá um número de protocolo e deverá aguardar a análise do pedido pela Justiça Eleitoral.
O andamento do processo pode ser acompanhado no site do TSE na aba "Consultas", em "Solicitações, justificativas e transferências temporárias".
Caso falte algum documento, o cartório eleitoral entrará em contato por e-mail, WhatsApp ou telefone. O cidadão deverá responder dentro do prazo para evitar o arquivamento do seu pedido.
Como tirar o título de eleitor no RS
O processo de tiragem do título de eleitor no Rio Grande do Sul pode ser feito de modo online através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também de modo presencial.
No site do TSE
- Clique em "Autoatendimento Eleitoral" localizada no canto direito superior da tela
- Em seguida, na aba "Eleitor", vá em "Tirar primeiro título"
- Preencha os dados solicitados
- Envie a documentação pedida (foto segurando um documento, documento de identificação, comprovante de vínculo residencial, afetivo ou profissional, certidão de nascimento ou casamento, demais documentos)
- Revise os dados informados antes de enviar a solicitação
- Clique em "Enviar"
Ao concluir, o cidadão receberá o número de protocolo para acompanhar o pedido. O indivíduo será informado se for preciso comparecer ao cartório para concluir o atendimento, inclusive na hipótese de exigência da coleta de dados biométricos.
Onde acessar o título de eleitor
Se o pedido for autorizado, o indivíduo pode acessar seu título de eleitor na:
- Versão digital do documento: pelo aplicativo e-Título, disponível em smartphone ou tablet
- Versão impressa: por meio do serviço "Imprimir meu título de eleitor" no site do TSE
*Produção: Laura Bender