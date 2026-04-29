Quaest indica Tarcísio com 38% e Haddad com 26% das intenções de voto para o governo de SP

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) mostra como está a disputa pelo governo de São Paulo nas eleições de outubro. Esta é a primeira pesquisa da Quaest com os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes em 2026.
Tarcísio de Freitas lidera as intenções de voto, com 38%. Já o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou em segundo lugar, com 26%.
Primeiro turno
Veja os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados:
Cenário 1
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 38%
- Fernando Haddad (PT): 26%
- Kim Kataguiri (Missão): 5%
- Paulo Serra (PSDB): 5%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Cenário 2
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40%
- Fernando Haddad (PT): 28%
- Kim Kataguiri (Missão): 5%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
Grau de definição
A pesquisa também perguntou aos consultados se o voto deles nos candidatos é definitivo ou ainda pode mudar.
- É definitiva: 48%
- Pode mudar caso algo aconteça: 51%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Segundo turno
A Quaest fez também uma simulação de segundo turno. Confira os números:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49%
- Fernando Haddad (PT): 32%
- Indecisos: 8%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.650 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 27 de abril. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é SP-03583/2026.