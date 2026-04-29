Quaest indica Tarcísio com 38% e Haddad com 26% das intenções de voto para o governo de SP

Tarcísio Freitas, Fernando Haddad, Kim Kataguiri e Paulo Serra são pré-candidatos ao governo de São Paulo. Ravena Rosa / Agência Brasil / Marina Ramos / Vinicius Loures / Câmara dos Deputados / PSDB / Divulgação

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) mostra como está a disputa pelo governo de São Paulo nas eleições de outubro. Esta é a primeira pesquisa da Quaest com os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes em 2026.

Tarcísio de Freitas lidera as intenções de voto, com 38%. Já o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou em segundo lugar, com 26%.

Primeiro turno

Veja os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados:

Cenário 1

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 38%

Fernando Haddad (PT): 26%

Kim Kataguiri (Missão): 5%

Paulo Serra (PSDB): 5%

Indecisos: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40%

Fernando Haddad (PT): 28%

Kim Kataguiri (Missão): 5%

Indecisos: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Grau de definição

A pesquisa também perguntou aos consultados se o voto deles nos candidatos é definitivo ou ainda pode mudar.

É definitiva: 48%

Pode mudar caso algo aconteça: 51%

Não sabe/não respondeu: 1%

Segundo turno

A Quaest fez também uma simulação de segundo turno. Confira os números:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49%

Fernando Haddad (PT): 32%

Indecisos: 8%

Branco/nulo/não vai votar: 11%