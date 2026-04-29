Eleições

Primeira pesquisa de 2026
Notícia

Quaest indica Tarcísio com 38% e Haddad com 26% das intenções de voto para o governo de SP

Também aparecem na pesquisa os nomes de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB)

Zero Hora

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