O Palácio Guanabara é a sede do governo do Rio de Janeiro. Reprodução / @palacio_guanabara

O Rio de Janeiro tem, até o momento, nove pré-candidatos ao governo do Estado. O status de pré-candidatura se mantém até agosto, quando os partidos oficializam as escolhas em convenção e realizam o registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o início da campanha.

A propaganda eleitoral nas ruas e na internet começa em 16 de agosto, já o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão passa a ser exibido a partir de 28 de agosto.

As eleições de 2026 estão marcadas para 4 de outubro, quando serão escolhidos os ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. O segundo turno do pleito ocorre em 25 de outubro.

Quem são os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro até agora

André Marinho (Novo)

André Marinho não possui trajetória na política. Reprodução / @abmarinho

André Marinho, 31 anos, é o nome oficial do partido Novo para a disputa. Apresentador, humorista e influenciador digital, ele é filho do empresário e político Paulo Marinho. Não possui trajetória política e ganhou visibilidade nas redes sociais por imitações de figuras políticas como Jair Bolsonaro (PL).

André Português (Republicanos)

André Português foi prefeito do município de Miguel Pereira (RJ) por dois mandatos. Reprodução / Facebook

André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira, é o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Republicanos. Ele venceu uma disputa interna do partido com Anthony Garotinho, ex-governador do Rio — e um forte candidato ao mandato tampão para o Estado, após Cláudio Castro renunciar ao cargo e ficar inelegível.

Português foi prefeito por dois mandatos. Também foi vereador de Miguel Pereira, além de atuar como presidente estadual dos municípios do RJ por duas legislaturas. Atualmente, preside uma organização de turismo na cidade. Deixou o PL no ano passado.

Cyro Garcia (PSTU)

Cyro Garcia fundou a CUT. Reprodução / pstu.org.br

Cyro Garcia, 71 anos, é o nome escolhido pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) como pré-candidato ao governo do RJ. Líder sindical, fundou a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e se tornou líder da organização. Assumiu mandato como suplente de deputado federal entre 1992 e 1993 e presidiu o Sindicato dos Bancários entre 1988 e 1991. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Douglas Ruas (PL)

Douglas Ruas é o atual presidente da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Reprodução / Alerj

Douglas Ruas dos Santos, 37 anos, é o nome indicado pelo Partido Liberal (PL). Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175 mil votos e é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Formado em direito e pós-graduado em Gestão Pública, Ruas foi subsecretário de Trabalho de São Gonçalo entre 2017 e 2018 e atuou como superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente. Em 2021, tornou-se secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais em São Gonçalo. Entre 2023 e 2026, assumiu o cargo de secretário estadual das Cidades.

Eduardo Paes (PSD)

Eduardo Paes foi prefeito da capital fluminense por quatro mandatos. Reprodução / @eduardopaes / Instagram

Eduardo da Costa Paes, 56 anos, é pré-candidato ao governo do Rio pelo Partido Social Democrático (PSD). Prefeito do Rio por quatro mandatos, o político iniciou sua trajetória política como subprefeito da zona oeste do RJ.

Em 1996, foi eleito vereador e, em 1998, deputado federal. Foi candidato ao governo estadual em 2006 e em 2018, mas perdeu nas duas vezes.

Juliete Pantoja (UP)

Juliete Pantoja é a atual presidente do partido Unidade Popular (UP) no Rio de Janeiro. Reprodução / TSE

Juliete Pantoja, 36 anos, é pré-candidata ao governo do RJ pelo partido Unidade Popular (UP), partido do qual é presidente. É militante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e educadora popular. Concorreu ao governo do Estado em 2022 e à prefeitura da capital fluminense em 2024.

Luan Monteiro (PCO)

Luan Monteiro é dirigente da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR). Reprodução / candidatos.pco.org.br

Luan Monteiro Paschoal Pires, 29 anos, é pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido da Causa Operária (PCO). Integra a direção nacional da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR), que é ligada ao partido. Foi candidato a vereador pelo RJ em duas oportunidades, além de candidato a deputado estadual em 2022.

Bombeiro Rafa (Missão)

Rafael Luz é bombeiro, ex-policial militar e influenciador. Reprodução / bombeirorafa.com.br

Rafael Luz, conhecido como Bombeiro Rafa, é pré-candidato ao governo do RJ pelo Missão – novo partido do Movimento Brasil Livre (MBL). Ex-policial militar, ele tem crescido nas redes sociais com influenciador. Em seu site oficial, se apresenta como pedagogo, filósofo e especialista em segurança.

William Siri (PSOL)

William Siri é presidente da Comissão de Trabalho e Emprego na Alerj. Reprodução / Câmara Municipal do Rio de Janeiro

William Carlos Brum Bispo, conhecido como William Siri, é o nome escolhido pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e, atualmente, cumpre seu segundo mandado como vereador da capital fluminense.

Com 33 anos, começou a trajetória na política em 2014, ao fundar o Coletivo TudoNumaCoisaSó, na zona oeste do Rio. É formado em Economia e preside a Comissão de Trabalho e Emprego na Câmara Municipal do Rio.