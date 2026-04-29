Status de pré-candidatura se mantém até agosto. Marina Ramos / Vinicius Loures / Câmara dos Deputados / PSDB / Divulgação / Ravena Rosa / Agência Brasil

São Paulo tem, até o momento, quatro pré-candidatos ao governo do Estado. O status de pré-candidatura se mantém até agosto, quando os partidos oficializam as escolhas em convenção e realizam o registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o início da campanha.

A propaganda eleitoral nas ruas e na internet começa em 16 de agosto, já o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão passa a ser exibido a partir de 28 de agosto.

As eleições de 2026 estão marcadas para 4 de outubro, quando serão escolhidos os ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. O segundo turno do pleito ocorre em 25 de outubro.

Quem são os pré-candidatos ao governo de São Paulo até agora

Fernando Haddad (PT)

Fernando Haddad foi Ministro da Fazenda do governo Lula. Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Fernando Haddad, 63 anos, é pré-candidato ao governo de SP pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Formado em Direito, possui mestrado em economia pela Universidade Federal de São Paulo (USP) e doutorado em filosofia pela mesma instituição.

Filiou-se ao PT em 1983. Em 2001, tornou se subsecretário de finanças em São Paulo, até que integrou a equipe do Ministério do Planejamento em 2004. Foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, nos governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ainda em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo. Deixou o mandato em 2016. Em 2023, Haddad foi nomeado Ministro da Fazenda do governo Lula, cargo que ocupou até março de 2026.

Kim Kataguiri (Missão)

Kim Patroca Kataguiri é deputado federal pelo Missão. São Paulo / Câmara dos Deputados

Kim Patroca Kataguiri, 30 anos, é co-fundador do Movimento Brasil Livre (MBL). Foi eleito deputado federal pelo Democratas (DEM) em 2018, cargo que ocupa até hoje, mas pelo partido Missão, pelo qual é pré-candidato ao governo de SP. Em 2022, foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal.

Paulo Serra (PSDB)

Paulo Serra já foi prefeito de Santo André (SP). PSDB / Divulgação

Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Paulo Serra, 52 anos, é professor universitário e especialista em Gestão Pública. Foi prefeito de Santo André (SP) de 2017 a 2024. Também foi vereador pelo município por dois mandatos.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Tarcísio de Freitas busca a reeleição no governo de São Paulo. Ricardo Botelho / MInfra

Tarcísio de Freitas, 50 anos, é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos. Eleito governador em 2022, ele busca a reeleição no Estado.

Antes de assumir essa posição, o político foi Ministro da Infraestrutura e secretário de coordenação do governo Bolsonaro. Também atuou como secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), além de diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Bacharel em ciências militares pela Academia Militar de Agulhas Negras (AMAN), Freitas também possui um MBA Executivo em gerenciamento de projetos e é especialista em aplicações militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.