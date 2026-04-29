Quaest para o Senado em SP: Simone Tebet lidera em todos os cenários, e Marina Silva e Márcio França aparecem em segundo

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) testou quatro cenários para a disputa ao Senado por São Paulo. Simone Tebet (PSB), Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede) lideram as intenções de voto.
Em outubro, eleitores do Estado escolherão dois candidatos para representá-los na casa legislativa.
Em cada um dos cenários, a Quaest perguntou aos eleitores:
- Se a eleição para o Senado no Estado de São Paulo fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria para a primeira vaga?
- Usando a mesma lista, em qual desses candidatos você votaria para a segunda vaga?
Foram considerados os votos totais que cada pré-candidato recebeu, considerando as duas intenções de voto.
Veja resultado da Quaest para Senado por São Paulo
Cenário 1
- Simone Tebet (PSB): 14%
- Márcio França (PSB): 12%
- Guilherme Derrite (PP): 8%
- Ricardo Salles (Novo): 6%
- André do Prado (PL): 5%
- José Aníbal (PSDB): 4%
- Indecisos: 24%
- Branco ou nulo/não irá votar: 27%
Cenário 2
- Simone Tebet (PSB): 14%
- Marina Silva (Rede): 12%
- Guilherme Derrite (PP): 8%
- André do Prado (PL): 6%
- Ricardo Salles (Novo): 6%
- José Aníbal (PSDB): 4%
- Indecisos: 22%
- Branco ou nulo/não irá votar: 28%
Cenário 3
- Simone Tebet (PSB): 14%
- Márcio França (PSB): 12%
- André do Prado (PL): 7%
- Baleia Rossi (MDB): 5%
- José Aníbal (PSDB): 5%
- Indecisos: 24%
- Branco ou nulo/não irá votar: 33%
Cenário 4
- Simone Tebet (PSB): 15%
- Márcio França (PSB): 12%
- Pablo Marçal (União Brasil): 11%
- André do Prado (PL): 7%
- José Aníbal (PSDB): 4%
- Indecisos: 22%
- Branco ou nulo/não irá votar: 29%
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.650 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 27 de abril. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é SP-03583/2026.