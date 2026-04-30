Pesquisa Quaest para o Senado no RS: Manuela D'Ávila e Germano Rigotto lideram cenários

Nas eleições deste ano, são duas vagas em disputa. Roberto Jayme / Roberto Jayme/Ascom/TSE

A Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra como está a intenção de votos para o Senado pelo Rio Grande do Sul. Nas eleições deste ano, são duas vagas em disputa.

Dois cenários foram mostrados aos entrevistados — a diferença entre eles é a presença ou não do pré-candidato Cláudio Diaz (PSDB). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Cenário 1

Manuela D'Ávila (PSOL): 14%

Germano Rigotto (MDB): 12%

Paulo Pimenta (PT): 9%

Marcel Van Hattem (Novo): 9%

Ubiratan Sanderson (PL): 7%

Frederico Antunes (PSD): 2%

Cláudio Diaz (PSDB): 1%

Indecisos: 28%

Branco/nulo/não vai votar: 18%

Cenário 2

Manuela D'Ávila (PSOL): 13%

Germano Rigotto (MDB): 12%

Paulo Pimenta (PT): 10%

Marcel Van Hattem (Novo): 9%

Ubiratan Sanderson (PL): 6%

Frederico Antunes (PSD): 3%

Indecisos: 28%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Quando questionados se a escolha de voto para senador é definitiva, 37% dos entrevistados disseram que sim, enquanto 62% afirmaram que podem mudar a escolha caso algo aconteça. Outro 1% não sabe ou não respondeu.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é RS-03000/2026.