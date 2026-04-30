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Pesquisa Quaest para o Senado no RS: Manuela D'Ávila e Germano Rigotto lideram cenários

São duas vagas em disputa; levantamento ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril 

Zero Hora

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