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Eleições 2026
Notícia

Pesquisa Quaest para o governo do RS mostra Juliana Brizola com 24% e Zucco com 21%

Gabriel Souza (MDB), Marcelo Maranata (PSDB) e Rejane Oliveira (PSTU) também aparecem no levantamento de primeiro turno; margem de erro é de três pontos percentuais

Zero Hora

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