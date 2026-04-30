Pesquisa Quaest para o governo do RS mostra Juliana Brizola com 24% e Zucco com 21%

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro, já que a margem de erro é de três pontos percentuais.
Esta é a primeira pesquisa da Quaest com os postulantes ao Palácio Piratini em 2026.
Primeiro turno
Veja os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados:
- Juliana Brizola (PDT): 24%
- Luciano Zucco (PL): 21%
- Gabriel Souza (MDB): 6%
- Marcelo Maranata (PSDB): 2%
- Rejane Oliveira (PSTU): 1%
- Indecisos: 34%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
Veja os números da pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados:
- Luciano Zucco (PL): 7%
- Juliana Brizola (PDT): 4%
- Gabriel Souza (MDB): 1%
- Marcelo Maranata (PSDB): 1%
- Outros: 2%
- Indecisos: 84%
- Branco/nulo/não vai votar: 1%
Quando questionados se a escolha de voto para governador é definitiva, 30% dos entrevistados afirmaram que sim, enquanto 68% disseram que podem mudar a escolha caso algo aconteça. Outros 2% não souberam ou não responderam.
Segundo turno
A Quaest fez também três simulações de segundo turno. Confira os números:
Cenário 1
- Juliana Brizola: 35%
- Luciano Zucco: 27%
- Indecisos: 24%
- Branco/nulo/não vai votar: 14%
Cenário 2
- Juliana Brizola: 35%
- Gabriel Souza: 17%
- Indecisos: 29%
- Branco/nulo/não vai votar: 19%
Cenário 3
- Luciano Zucco: 28%
- Gabriel Souza: 20%
- Indecisos: 31%
- Branco/nulo/não vai votar: 21%
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é RS-03000/2026.
Continuidade x mudança e peso dos apoios políticos
Para 23% dos ouvidos, o novo governador deveria ser um aliado de Lula. Outros 28% preferem um aliado a Jair Bolsonaro (PL) e 45% consideram um independente a melhor opção.
Segundo a Quaest, 17% dos eleitores gaúchos consideram que o próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito. Outros 47% defendem mudar o que não está bom e 33% desejam uma mudança total.
Para Felipe Nunes, diretor da Quaest, os dados refletem um cenário "ainda muito inicial" na disputa para o governo do Estado.
— A eleição no Rio Grande do Sul parece ainda muito inicial. O percentual de desinformação sobre as alianças políticas é uma evidência disso. Apenas 20% dizem que a Juliana é a candidata do Lula, só 27% acham que Bolsonaro apoia Zucco e 14% que Leite vai apoiar Gabriel. E nada mais do que 68% dizem que ainda podem mudar suas opções de voto caso algo aconteça durante a eleição. É uma indefinição robusta. Um cenário muito aberto — analisa.