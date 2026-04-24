Grupo RBS anuncia datas de debates para as Eleições 2026

Os debates acontecem a partir de 6 de agosto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Reafirmando seu compromisso com uma cobertura eleitoral pautada por responsabilidade, equilíbrio e foco em propostas, o Grupo RBS anuncia as datas em que serão realizados debates com candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A ampla atuação editorial dos veículos de jornalismo da empresa busca levar informação, análise e serviço para que os eleitores, que irão às urnas em outubro, possam fazer as melhores escolhas.

Na RBS TV, o debate com os candidatos ao governo do Estado no primeiro turno será em 29 de setembro. Se houver segundo turno, um novo debate será realizado em 22 de outubro. As entrevistas individuais com os candidatos serão feitas a partir de 14 de setembro. Em caso de segundo turno, novas entrevistas vão ao ar na RBS TV em 15 e 16 de outubro.

A Gaúcha promoverá três debates no primeiro turno, todos às 8h10min, horário do programa Gaúcha Atualidade, com transmissão no YouTube de GZH. O primeiro, em 6 de agosto, contará com os pré-candidatos ao governo do Estado — considerando que a campanha eleitoral só começa oficialmente no dia 16 de agosto — e será realizado no teatro do prédio 40 da PUCRS, com plateia composta por convidados.

O segundo, já com os candidatos ao governo do Estado, será realizado no dia 25 de setembro, nos estúdios da Gaúcha. Também haverá um debate com os candidatos ao Senado em 15 de setembro. Se ocorrer segundo turno, um novo debate está previsto para o dia 8 de outubro, no mesmo horário.

Na segunda metade de setembro, o Gaúcha Atualidade terá edições especiais dedicadas às sabatinas com os candidatos ao Piratini, com ampliação do tempo de duração das entrevistas e novas dinâmicas a fim de aprofundar os assuntos mais relevantes para o Estado.

Mais informações sobre regras, formato e critérios para participação nos debates e entrevistas serão divulgadas posteriormente, assim como o conjunto completo das ações que envolvem a cobertura eleitoral do Grupo RBS.

Datas dos debates da RBS

RBS TV

Primeiro turno

29/9

Segundo turno (se houver)

22/10

Entrevistas exclusivas no ar a partir de 14/9

Gaúcha, com transmissão em GZH

Primeiro turno

6/8, às 8h10min, no teatro do prédio 40 da PUCRS (pré-candidatos ao Governo)

15/9, às 8h10min, nos estúdios da Gaúcha (candidatos ao Senado)

25/9, às 8h10min, nos estúdios da Gaúcha (candidatos ao Governo)

Segundo turno (se houver)

8/10, às 8h10min, nos estúdios da Gaúcha