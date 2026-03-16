Contas públicas e criminalidade pautam debate entre pré-candidatos do PSD à Presidência da República

Leite, Ratinho Jr. e Caiado participaram do "Canal Livre" deste domingo. Mauricio Tonetto / Secom

Os governadores e pré-candidatos à Presidência da República Eduardo Leite (RS), Ratinho Jr. (PR) e Ronaldo Caiado (GO), todos do PSD, debateram o futuro do Brasil neste domingo (15) no programa Canal Livre, da TV Bandeirantes. O trio disputa a indicação partidária para a disputa presidencial de 2026, em uma tentativa de construir terceira via entre o lulismo e o bolsonarismo.

Entre os principais temas abordados, estiveram contas públicas, segurança e enfrentamento às facções e relações entre os poderes. Os três governadores apresentaram realizações das suas gestões com a intenção de se cacifar ao comando do país.

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A segurança pública foi um dos assuntos mais pisados. Leite destacou que, durante os sete anos em que está à frente do Palácio Piratini, houve "redução de 70% nos homicídios".

Sobre a proposta de reduzir a maioridade penal, Leite não se opôs, mas disse que é necessário aprimorar o sistema prisional em paralelo, para evitar o recrutamento de jovens para o crime organizado dentro das cadeias.

Ratinho também manifestou não ter objeção prévia à ideia, mas defendeu que se faça antes profundo debate. Caiado foi o mais enfático ao defender a redução da maioridade penal.

Leite defendeu a construção de um ambiente político de respeito, enquanto Caiado prometeu anistiar os condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Os três pré-candidatos criticaram a polarização política entre o lulismo e o bolsonarismo.

As contas públicas também foram destaque. Ratinho defendeu o enxugamento da máquina pública como exemplo. Leite concordou, mas avaliou que somente isso não é suficiente para solucionar a questão de caixa.

O governador gaúcho defendeu a necessidade de se discutir uma nova reforma da previdência e de revisar a regra que atrela os benefícios previdenciários, como a aposentadoria, à correção do salário mínimo. Os governadores também defenderam aspectos como a reforma administrativa, que mexeria com direitos dos servidores públicos federais, e as políticas de controle de gastos.

Uma das promessas de Leite foi a apresentação de uma legislação para acabar com a reeleição. Caiado disse que enviará ao Congresso uma proposta para classificar facções criminosas como organizações terroristas. Já Ratinho afirmou que, se eleito, irá mandar ao Congresso uma emenda constitucional para autorizar os Estados a terem legislações próprias para os crimes contra a vida — hoje, as penas para esses delitos são definidas por norma nacional.

Também foram debatidas mudanças nas regras para a composição do Supremo Tribunal Federal (STF), como a definição de tempo de mandato para os ministros e a restrição das decisões monocráticas, via liminares concedidas individualmente por magistrados.