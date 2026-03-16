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Contas públicas e criminalidade pautam debate entre pré-candidatos do PSD à Presidência da República

Eduardo Leite, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado, que disputam indicação partidária para concorrer ao Planalto em 2026, discutiram temas do país no programa "Canal Livre", da Band

Carlos Rollsing

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