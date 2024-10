Eleição em São Paulo

Juiz vê indícios de falsificação e determina que postagem de Marçal sobre Boulos seja apagada em redes sociais

Magistrado decidiu não suspender perfis do candidato do PRTB; concorrente do PSOL quer ainda investigação criminal e multa de R$ 30 mil contra adversário

05/10/2024 - 11h20min