Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União) disputarão a prefeitura de Goiânia, capital de Goiás, no segundo turno das Eleições 2024. Com 98,55% das seções totalizadas até as 19h08min, os candidatos já haviam recebido, respectivamente, 31,13% e 27,66% dos votos no pleito deste domingo (6).