O candidato Jonas Calvi, 47 anos, do PSDB, venceu a eleição para prefeito em Encantado, no Vale do Taquari, neste domingo (6). Será o segundo mandato consecutivo do político. O vice será Baixinho Orsolin, do MDB. Às 18h53min, o site do TSE mostrava o vencedor com 59,02% dos votos (7.753).