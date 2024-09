Buscador Notícia

Veja como consultar os candidatos das eleições 2024

No pleito que ocorrerá dia 6 de outubro, eleitores escolhem os prefeitos e vereadores das cidades. O eventual segundo turno, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, acontece no dia 27 do mesmo mês

04/09/2024 - 11h44min Atualizada em 11/09/2024 - 15h38min