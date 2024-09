Eleição em SP

PSDB rejeita pedido de expulsão de Datena por cadeirada em Pablo Marçal

Solicitação foi feita por 41 filiados, signatários do documento, sob o argumento de que a agressão do jornalista durante debate configura infração às normas da sigla. Entendimento da Executiva municipal do partido foi de que se tratou de legítima defesa

24/09/2024 - 14h38min