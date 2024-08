Airton Souza, 57 anos, é natural de Tenente Portela, no noroeste do Estado, mas construiu sua trajetória em Canoas. Empresário do ramo gráfico, já ocupou os cargos de diretor-presidente da Companhia de Indústrias Eletroquímicas (Ciel), Secretário das Relações Institucionais e Secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas.