Adiló Didomenico, 72 anos, é natural de Marau e começou a militar na política estudantil na década de 1970. Ajudou na fundação do PTB em Caxias do Sul, na década de 1980. De 1989 a 1997, presidiu o Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). Além da carreira política, atuou como comerciante por mais de três décadas.