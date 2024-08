Rosiane Modesto é candidata a prefeita com o número 44. Natural do estado do MS, nascida em 20 de fevereiro de 1978, Rosiane possui 46 anos e é professor de ensino médio. Filiado(a) ao União Brasil - UNIÃO, Rosiane é solteira, autodeclara-se da cor parda e seu grau de escolaridade é superior completo.