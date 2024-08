José Luiz é candidato a prefeito com o número 45. Natural do estado do TO, nascido(a) em 2 de outubro de 1977, José possui 46 anos e é professor de ensino médio. Filiado(a) ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, José é casado(a), autodeclara-se da cor parda e seu grau de escolaridade é superior completo.