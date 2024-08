Cláudio José é candidato a prefeito com o número 27. Natural do estado do RS, nascido(a) em 16 de janeiro de 1966, Cláudio possui 58 anos e é médico. Filiado(a) ao Democracia Cristã - DC, Cláudio é casado(a), autodeclara-se da cor branca e seu grau de escolaridade é superior completo.