Estratégias de campanha No segundo turno em Pelotas, Paula Mascarenhas busca manter vantagem, e Ivan Duarte quer unir a oposição Com apoio expressivo dos eleitores, somando 49,74% dos votos no primeiro turno, candidata à reeleição evitar falar em favoritismo, enquanto candidato petista propõe união com os demais concorrentes