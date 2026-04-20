Edital - Brasdiesel S.A Comercial e Importadora - 20/04/2026

Publicidade LegalNotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Edital - Brasdiesel S.A Comercial e Importadora - 20/04/2026Confira o Edital de Brasdiesel S.A Comercial e Importadora20/04/2026 - 00h04minCompartilharNavegue pelo conteúdo desta edição, que contém o Edital de Brasdiesel S.A Comercial e ImportadoraFaça o download do PDF individual da publicação certificada, clicando nos links abaixo:Edital de Brasdiesel S.A Comercial e ImportadoraEdição completaGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre: