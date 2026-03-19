Balanço Patrimonial - Frasle Mobility - 19/03/2026

Publicidade LegalNotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Balanço Patrimonial - Frasle Mobility - 19/03/2026Confira o Balanço Patrimonial de Frasle Mobility19/03/2026 - 09h16minAtualizada em 19/03/2026 - 10h05minCompartilharNavegue pelo conteúdo desta edição, que contém o Balanço Patrimonial de Frasle MobilityFaça o download do PDF individual da publicação certificada, clicando nos links abaixo:Balanço Patrimonial de Frasle MobilityEdição completaGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre: