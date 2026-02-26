Edital - Pettenati S/A - 26/02/2026

Publicidade LegalNotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Edital - Pettenati S/A - 26/02/2026Confira o Edital de Pettenati S/A Indústria Têxtil 26/02/2026 - 00h09minCompartilharNavegue pelo conteúdo desta edição, que contém o Edital de Pettenati S/A Indústria Têxtil Faça o download do PDF individual da publicação certificada, clicando nos links abaixo:Edital de Pettenati S/A Indústria Têxtil Edição completaGZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre: