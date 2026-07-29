TRE-RS e Agert lançam em Caxias do Sul campanha para reduzir abstenção e combater fake news nas eleições

A presidente do TRE-RS, desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, no discurso de abertura. Renata Oliveira Silva / Agência rBS

As eleições de 2026 serão intensas, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) e a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) estão buscando aproximar a população do pleito através de uma campanha contra a abstenção e o enfrentamento à desinformação. O evento de lançamento ocorreu na Universidade de Caxias do Sul (UCS) nesta quarta-feira (29). A atividade também contou com um seminário voltado à imprensa com as equipes dos dois órgãos.

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A presidente do TRE-RS, desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, estava presente. No discurso na abertura do seminário, salientou a relevância da imprensa nas eleições.

— Hoje, diante de um ambiente maturado pela velocidade das redes digitais e pelos desafios da informação, da desinformação, o papel do jornalismo profissional tornou-se ainda mais relevante. Sua missão é oferecer informações verificadas, contextualizadas e responsáveis para que cada cidadão possa decidir com autonomia e consciência — pontuou.

Em relação à busca pela redução da abstenção, o secretário de Comunicação e Relações Institucionais do TRE-RS, Renato Sagrera, destacou as campanhas de conscientização da importância do voto.

— Na última eleição, o Rio Grande do Sul ficou em sexto no ranking dos maiores índices de ausência nas urnas. E isso não condiz com a realidade da justiça do povo gaúcho que sempre foi muito participativo, um povo muito politizado. Então, o TRE está fazendo o movimento, no sentido de fazer com que a população se conscientize que o voto é uma ferramenta importante para realizar os seus principais projetos, para que possa, inclusive, cobrar dos governantes, dos parlamentares, as melhorias que cada um possa ter como objetivo — destacou.

Sagrera também comentou como a "cola" eleitoral será essencial neste pleito, por serem muitos cargos na disputa.

— Nós estamos pedindo muito que o eleitor leve os números anotados na cola eleitoral. O eleitor desta vez terá 19 números que ele terá que digitar. Se acrescentarmos a tecla do "Confirma", então serão 25 toques na urna. É muita coisa. Para evitar as filas que acabam acontecendo em função do número de cargos, a gente precisa fazer com que as pessoas levem esses números anotados, o que facilitará bastante a tarefa no dia da eleição — reforçou Sagrera.

O evento de lançamento ocorreu na Universidade de Caxias do Sul (UCS) nesta quarta-feira (29). Renata Oliveira Silva / Agência RBS

Ainda em relação ao dia do pleito, o titular da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-RS, Daniel Wobeto, salientou a importância de informar os eleitores sobre as regras que devem ser seguidas durante o dia 4 de outubro.

— Muitos não sabem a ordem de votação, qual é sua seção eleitoral, como usar o aplicativo do e-Título e até como se portar no dia das eleições, por exemplo, o tipo de manifestação política que pode fazer ou não e a proibição do uso do celular dentro das cabines. Por isso é essencial que os veículos de comunicação levem essas informações ao público. O rádio, em especial, consegue furar muito a "bolha" das redes sociais — comentou Wobeto.

Inteligência artificial e as ferramentas de combate

Com o início das convenções partidárias e as definições de candidatos, a campanha já está iniciando nas entrelinhas e a inteligência artificial é uma das ferramentas que mais serão utilizadas neste ano. Porém, o titular da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), Rogério da Silva de Vargas, defendeu que a Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar o desafio.

— A utilização de inteligência artificial foi regrada pela Justiça Eleitoral Brasileira em 2024. Nós tivemos situações que preocupam, a gente sabe pela dimensão, é um dado da realidade mundial que há uma dificuldade de se procurar autoria e dar uma resposta rápida, mas a legislação eleitoral brasileira é bastante desenvolvida, no sentido de que ela propicia não só a busca da autoria, mas também traz a possibilidade da responsabilização e aí com efeitos no próprio mandato — explicou Rogério.

Em relação às ferramentas de combate, Vargas frisou as parcerias com a Polícia Federal e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), na Seção de Perícias.