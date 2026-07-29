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TRE-RS e Agert lançam em Caxias do Sul campanha para reduzir abstenção e combater fake news nas eleições

A ideia é aproximar a população do pleito através de orientação correta e alertas contra informações falsas 

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Renata Oliveira Silva

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