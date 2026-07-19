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Secretaria da Saúde de Caxias do Sul vai instalar usina solar em terreno da policlínica e projeta zerar gasto com energia

Pasta foi contemplada em Programa de Eficiência Energética, que também prevê novo ares-condicionados e 1,2 mil lâmpadas de LED. Projeção é que após o início do funcionamento da usina, a economia seja de R$ 200 mil mensais, valor que poderá ser investindo na manutenção das UBSs do município

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Tamires Piccoli

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