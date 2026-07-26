Política

Manutenção da paisagem
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Proposta quer liberar instalação de parques temáticos e casas de shows no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

Emendas no Plano de Gestão e Desenvolvimento da Paisagem do Vale dos Vinhedos (Plan-Vale) não foram aceitas pelas entidades da região. No entanto, nenhuma das sugestões já foi aprovada e análise continua

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Renata Oliveira Silva

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