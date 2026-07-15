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Projeto de empréstimo de R$ 490 milhões para a prefeitura de Caxias segue em análise e só deve chegar à Câmara após o recesso

O valor ainda é avaliado pelas equipes técnicas da Secretaria de Gestão e Finanças. Além disso, montante será utilizado para manutenção dos serviços e não para cobrir o déficit anual, que já chega a cerca de R$ 235 milhões

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Renata Oliveira Silva

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