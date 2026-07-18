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Obras do Parque Rural em Caxias do Sul só devem iniciar no fim do ano

Empresa selecionada ainda não apresentou a documentação necessária antes das restrições eleitorais. A promessa era começar as obras no primeiro semestre de 2026 

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Renata Oliveira Silva

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