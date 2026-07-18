Obras do Parque Rural em Caxias do Sul só devem iniciar no fim do ano

Espaço de quase 62 hectares foi adquirido pelo valor de R$ 3,1 milhões. Porthus Junior / Agencia RBS

A construção do Parque Rural em Caxias do Sul só deve iniciar depois de outubro deste ano. A informação é do presidente da Comissão de Instalação do Parque Rural, Ricardo Daneluz. A promessa inicial era começar as obras no primeiro semestre de 2026.

A primeira etapa da construção do parque compreende a cancha de laço e de provas com um orçamento de cerca de R$ 2,5 milhões. Conforme Daneluz, após a abertura das propostas em fevereiro, a empresa Morada da Serra, de Brasília, foi a selecionada para a execução do obra, oferecendo R$ 2,1 milhões. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município em 25 de março.

No entanto, ainda segundo Daneluz, a construtora não apresentou a documentação necessária antes do início das restrições eleitorais, com isso, não foi possível assinar a ordem de início.

— Essa empresa não cumpriu a questão de documentação necessária para dar a ordem de início e começar a obra, então agora está sendo feita uma avaliação entre a Secretaria do Turismo, do Planejamento, a Procuradoria, para ver como vamos proceder. Existe a possibilidade de romper com essa empresa e conversar com a segunda colocada, mas ainda está nesse impasse — destacou.

Porém, as questões da terraplanagem, de responsabilidade da secretaria de Obras, já estão em andamento. Desta forma, o presidente está com a expectativa de resolver as pendências e começar as intervenções após o período eleitoral.

— A ideia é que a gente consiga destrinchar toda essa parte que não deu certo com a empresa nesse meio tempo e também terminar a questão da terraplanagem, e então, no retorno desse período, dar a ordem de início — projeta.

Projeto de como deve ser a estrutura do Parque Rural Escritório de Projetos da SEPLAN / Divulgação

O parque será construído na Estrada Municipal Anathalia Gazzana Marchesi, nas proximidades da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Vila Seca, ocupando um terreno de quase 62 hectares.

A ideia é que o espaço conte com núcleos esportivo, comercial, animal, de lazer e hospedagem, educacional, de apoio e estacionamento. O projeto foi desenvolvido pelo Escritório de Projetos da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), com apoio de uma emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa (PT).

Relembre

A área do parque foi adquirida pela prefeitura pelo valor de R$ 3,1 milhões e também dividiria espaço com o Parque Automotivo. No entanto, após análise de questões técnicas e ambientais, a administração precisou mudar a localização da atração automobilística. Porém, o novo local ainda não foi definido.