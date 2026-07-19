Mais de 4,9 mil pessoas vão trabalhar nas eleições em Caxias do Sul

Metade das convocações foram realizadas até a sexta (17). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Pelo menos 4.942 pessoas deverão trabalhar no primeiro e segundo turno das eleições de outubro deste ano em Caxias do Sul. As convocações se iniciaram na última quarta-feira (15), primeiro para os quem atuará como presidente de seções. Metade das convocações foram realizadas até a sexta (17).

A data legal prevista no calendário eleitoral para o início das convocações foi dia 7 de julho, mas o Rio Grande do Sul começou o chamamento na quarta devido à necessidade de ajustes no sistema, que utiliza o WhatsApp para convocar os mesários.

Segundo dados repassados pelo chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, serão 330 administradores de prédios, 4.502 mesários nas seções e 110 auxiliares de eleição, divididos nas três Zonas Eleitorais de Caxias do Sul.

No JE Digital é possível consultar a convocação. A Justiça Eleitoral entra em contato por meio do número (51) 2312-2015 (chatbot) via WhatsApp.

Conforme Borowski, mais de 90% dos trabalhadores são voluntários, e quem tiver interesse ainda pode manifestar a vontade. Eleitores maiores de 18 anos que queiram se cadastrar para trabalhar como mesário voluntário podem se candidatar a qualquer momento. É necessário preencher um formulário eletrônico no site JE Digital com a devida documentação (CPF ou título de eleitor) para inclusão no banco de colaboradores dos cartórios eleitorais.

— Estamos chamando atenção para os golpes, quando geramos muita mensagem e tentamos mandar várias informações, normalmente os golpistas aparecem, então tem que cuidar, ter muita atenção. O único canal oficial é o chatbot do TRE, qualquer dúvida também (pode ser tirada) no JE Digital. A Justiça Eleitoral não manda mensagem de débito, que tem que regularizar — alerta Borowski.

Já para pedir dispensa será preciso apresentar uma justificativa como, por exemplo, motivos de saúde, sendo necessário comprovação com atestado médico. Os eleitores têm cinco dias para fazer o pedido para dispensa do juiz, que pode ser feita via e-mail, no contato que aparece na carta de convocação.

Em todo o Rio Grande do Sul serão 110 mil mesários nomeados. A estimativa da Justiça Eleitoral é que mais de 65% seja preenchido por voluntários, dado que 74.443 pessoas se cadastraram para trabalhar nas eleições.