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Em outubro
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Mais de 4,9 mil pessoas vão trabalhar nas eleições em Caxias do Sul

As convocações se iniciaram na última quarta-feira. Estimativa é de que 90% dos mesários serão voluntários

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Marcos Cardoso

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