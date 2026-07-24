Entre polêmicas e projetos, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou mais de 40 propostas no primeiro semestre

O ano legislativo iniciou, oficialmente, em fevereiro, mas em janeiro muitos projetos importantes já foram debatidos. Franciele Masochi Lorenzett / Divulgação

Em meio a debates que repercutiram além do plenário, como a criação da verba indenizatória para gabinetes e a tentativa de ampliar o auxílio-alimentação dos servidores, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul encerrou o primeiro semestre de 2026 com 47 projetos aprovados. O total inclui 37 proposições votadas entre fevereiro e julho e outras 10 apreciadas nas sessões extraordinárias de janeiro, antes no início oficial do ano legislativo. Além disso, os vereadores aprovaram 18 moções.

O primeiro mês do ano foi marcado por sessões extraordinárias convocadas para votar projetos considerados prioritários pelo Executivo. Entre eles esteve a Lei da Zona das Águas, responsável por definir as regras para o uso do solo nas áreas de captação. A discussão do projeto foi marcada por embates entre vereadores da base governista e da oposição, mas a proposta acabou sendo aprovada pela maioria.

Executivo concentrou maioria das propostas

Já em fevereiro, com o início oficial dos trabalhos legislativos, a maior parte das proposições aprovadas teve origem no Executivo. Predominaram projetos de abertura de créditos orçamentários e de destinação de áreas públicas para novos equipamentos.

Além desses, o Executivo protocolou a venda das áreas do município no entorno das represas Maestra e Dal Bó para o Samae. A justificativa para a operação é que as áreas são importantes para a preservação dos recursos hídricos. No entanto, como o documento foi enviado quase no início do recesso e os parlamentares precisaram votar em urgência, o que causou debates entre integrantes da base e oposição.

Os vereadores também protocolaram projetos voltados a entidades. Um deles foi apresentado por Alexandre Bortoluz (PP), que propôs declarar de utilidade pública a Associação RS Olímpico. O vereador Capitão Ramon (PL) apresentou proposta semelhante para a Associação dos Amigos da Praça Monteiro Lobato de Caxias do Sul.

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Em relação à denominação de vias públicas, o vereador Zé Dambrós (PSB) protocolou um projeto para que uma rua do Loteamento San Paolo, no bairro De Zorzi, receba o nome de Luiz Carlos Bragagnolo.

Já a Mesa Diretora, presidida em 2026 por Wagner Petrini (PSB), encaminhou propostas relacionadas ao reajuste salarial de parlamentares e servidores, além de alterações no Regimento Interno da Casa.

Na avaliação do presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), o semestre foi marcado pela aprovação de projetos estruturantes e pela reorganização do funcionamento do Legislativo.

— O Legislativo trabalhou de forma coerente. Foram aprovados vários projetos importantes para o desenvolvimento da cidade. É claro que alguns exigiram diálogo da Mesa Diretora com os parlamentares, inclusive da oposição. Também realizamos audiências públicas, como a que tratou do Plano Diretor, iniciando esse debate com as entidades e com a comunidade de forma antecipada — comentou.

Sobre a crise financeira enfrentada pelo município, Petrini destacou que a Câmara permanece aberta ao diálogo e disse que o Legislativo pretende contribuir com responsabilidade.

— Discutir o futuro da cidade também é uma das funções mais importantes da Câmara. A Casa está aberta para debater as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município e ajudar a comunidade com responsabilidade e transparência — afirmou.

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Moções em alta

As moções de apoio e de repúdio também estiveram entre os instrumentos mais utilizados pelos vereadores neste primeiro semestre. Ao todo, foram apresentadas 18 propostas sobre temas variados, envolvendo desde projetos de lei estaduais e federais até assuntos de repercussão nacional, como o caso do cão Orelha.

Segundo Petrini, uma alteração no Regimento Interno determinou que as moções passem a ser votadas às quartas-feiras, evitando que ocupem grande parte das sessões de terça e quinta, que são reservadas para votação de projetos de lei, requerimentos e outras proposições que envolvam questões mais municipais do que ideológicas.

— As moções normalmente envolvem temas ideológicos. Claro que há assuntos importantes, mas muitas acabam servindo para marcar posicionamentos sobre questões estaduais ou federais. Por isso, o novo Regimento Interno, que também foi um projeto importante aprovado pela Casa, definiu que elas sejam apreciadas nas quartas-feiras. Como costumam gerar debates amplos, com a participação de vários parlamentares, cada moção pode consumir mais de uma hora de sessão. Essa foi a razão da mudança — explicou.