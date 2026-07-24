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Entre polêmicas e projetos, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou mais de 40 propostas no primeiro semestre

Levantamento mostra que Legislativo aprovou projetos para áreas públicas, regras urbanísticas e mudanças internas da Casa; primeiro semestre também foi marcado por debates sobre verba indenizatória e auxílio-alimentação

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Renata Oliveira Silva

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