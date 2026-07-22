De 27 para 19 siglas: o que mudou no mapa dos partidos em Caxias do Sul nos últimos dez anos

Atualmente, existem 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outras 23 legendas em processo de formação. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

Apesar das mudanças na legislação eleitoral entre 2015 e 2017 para reduzir a fragmentação partidária no Brasil, os efeitos ainda são limitados. Em Caxias do Sul, por exemplo, 27 partidos mantinham representação formal há dez anos. Hoje, são 19, após uma série de fusões, incorporações, extinções, mudanças de nome e perda de diretórios locais. A redução, portanto, não significa necessariamente o desaparecimento de correntes políticas, mas uma reorganização das siglas. Atualmente, o país tem 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A maior parte das legendas tradicionais conseguiu se manter, especialmente aquelas com maior representatividade estadual e nacional. Ao longo da última década, pelo menos 18 partidos deixaram de atuar da forma como existiam em Caxias por terem sido extintos, incorporados a outras siglas, perdido o diretório municipal ou alterado a nomenclatura. Em contrapartida, novas legendas surgiram a partir de fusões e reorganizações, formando o atual quadro de 19 partidos com representação no município.

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O cientista político Marcos Paulo Quadros explica os motivos dessa reorganização.

— Como a cláusula de desempenho passou a exigir um percentual mínimo de votos para garantir o acesso a recursos públicos e já não é mais possível formar coligações de ocasião para conquistar cadeiras no Legislativo, os partidos precisaram se adaptar para manter sua viabilidade eleitoral. Isso se materializou por meio de extinções, fusões e da criação de federações partidárias, movimentos que naturalmente reduziram o número total de siglas — destaca.

Outro fator que vem contribuindo para essa redução é a polarização política, que influencia desde o comportamento do eleitorado até a composição das Câmaras e do Senado.

— Por outro lado, a ascensão de uma direita ideológica, com lideranças capazes de gerar ampla mobilização, redesenhou o sistema partidário. Em grande medida, hoje temos a esquerda, cuja principal referência é o PT, e a direita, representada pelo PL. Os demais partidos, via de regra, orbitam essas siglas e mantêm certa dependência do lulismo e do bolsonarismo, colhendo os reflexos desse cenário. Fora disso, há o Centrão, grupo que tende a ampliar o número de partidos justamente por reunir atores interessados, principalmente, no acesso a recursos e posições de poder, fortalecendo seu poder de barganha em troca de governabilidade — esclarece Quadros.

Número de filiados não garante mais vereadores

Entre os 19 partidos com representação em Caxias do Sul, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) reúne o maior número de filiados: são 6.024. Na sequência aparecem o Partido Renovação Democrática (PRD), criado a partir da fusão entre PTB e Patriota, com 4.129 integrantes, e o Partido dos Trabalhadores (PT), com 3.990. Na outra ponta, o Partido Verde (PV) possui apenas 186 filiados, seguido pelo Avante, com 200 (confira a lista completa abaixo).

A quantidade de filiados, no entanto, não corresponde necessariamente à força de cada legenda na Câmara de Vereadores. As 23 cadeiras da atual legislatura foram definidas nas eleições municipais de 2024, de acordo com as regras do sistema proporcional e com o desempenho eleitoral dos candidatos e dos partidos naquele pleito. O PDT, por exemplo, apesar de ser a sigla com mais filiados no município e manter presença histórica na política local e estadual, elegeu apenas dois vereadores. O PRD, segundo colocado em número de filiados, conquistou uma cadeira.

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Já o Partido Liberal (PL), que tem cerca de 1,3 mil filiados em Caxias, foi a legenda que mais elegeu vereadores em 2024, com cinco cadeiras, impulsionado pela votação expressiva de Hiago Morandi. Atualmente, porém, a bancada conta com três parlamentares, após Morandi migrar para o Novo e Sandro Fantinel para o Republicanos.

As trocas de partido ao longo da legislatura alteram a composição das bancadas, mas não mudam o resultado obtido nas urnas. Por isso, número de filiados e quantidade de vereadores refletem aspectos diferentes da força de uma legenda: enquanto as filiações indicam sua capacidade de mobilização e organização, as cadeiras representam o desempenho alcançado em uma eleição específica.

O que muda para o eleitor

Atualmente, existem 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outras 23 legendas em processo de formação. Apenas as agremiações que tiverem o estatuto registrado no TSE até seis meses antes do pleito poderão lançar candidatas e candidatos nas Eleições de 2026. Esse também é um dos requisitos para que tenham acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo gratuito de propaganda no rádio e na televisão.

Mas, afinal, é melhor para o eleitor haver mais ou menos partidos em uma eleição? Para o cientista político Marcos Paulo Quadros, o mais importante é que o sistema preserve a pluralidade de ideias e representações.