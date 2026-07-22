Política

Reformas eleitorais 
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De 27 para 19 siglas: o que mudou no mapa dos partidos em Caxias do Sul nos últimos dez anos

Regras criadas para reduzir a fragmentação política reorganizaram as siglas no município. Especialista explica os efeitos das mudanças, e levantamento mostra quais partidos têm mais filiados e mais vereadores

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Renata Oliveira Silva

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