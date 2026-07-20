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Caxias perde 4,8 mil eleitores, mas registra alta no número de jovens aptos a votar

Queda de 1,38% decorre de títulos cancelados após retomada de processo suspenso na pandemia. Faixa de 16 a 17 anos quase dobrou a participação no eleitorado

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Renata Oliveira Silva

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