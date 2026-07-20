Caxias perde 4,8 mil eleitores, mas registra alta no número de jovens aptos a votar

São cerca de 4 mil eleitores a menos do que nas eleições municipais de 2024. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A previsão de março sobre a redução do eleitorado em Caxias do Sul foi confirmada nesta segunda-feira (20), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No pleito de 2026, serão 342.378 votantes aptos, 1,38% a menos que nas eleições municipais de 2024, que tinha 347.184.

De acordo com o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, a redução teve vários motivos. Um deles foi o cancelamento de títulos eleitorais em 2025 por ausência e falta de justificativa nos últimos três pleitos — 2º turno de 2022 e 1º e 2º turnos de 2024. A ação estava interrompida desde a pandemia.

— Caxias reduz em 1,38%, são 4.816 eleitores a menos do que 2024. Esses dados são em função do processo de recadastramento dos últimos 10 anos, além da pandemia que interrompeu o cancelamento de muitos títulos. Então, foram acumulando, e em 2025 tivemos os 16 mil títulos cancelados na cidade. Porém, devido ao crescimento natural do eleitorado, nós tivemos uma redução menor e que não teve tanto impacto no número final — pontua.

Entretanto, Caxias registrou um aumento no engajamento dos jovens na realização do primeiro título, com um aumento de 0,90% comparado ao pleito de 2024 na faixa etária dos 16 a 17 anos. Para Borowski, isso é causado pelas ações realizadas nas escolas e Câmara de Vereadores, com o projeto Vereador por um dia.

— Em Caxias do Sul, nós fechamos no dia da eleição em 2024 com 0,43%, agora nós temos 0,90% (entre 16 e 17 anos). Isso demonstra aquela percepção que tínhamos, porque nos últimos dias do fechamento de cadastro, o atendimento presencial era 90% desse público jovem. Hoje nós temos mais de três mil jovens cadastrados para essa eleição nessa faixa etária. Então, é fruto de todo esse trabalho da divulgação, nós tivemos o projeto de Vereador por um dia na Câmara, palestras nas escolas, ou seja, é um conjunto de ações que vai efetivamente dar um resultado depois, na inscrição eleitoral — comentou.

Voto em trânsito disponível até 20 de agosto

Nem sempre é possível estar na cidade onde se está habilitado a votar no dia da eleição. Por isso, o Código Eleitoral prevê a possibilidade do voto em trânsito, modalidade que permite à eleitora ou ao eleitor votar fora do domicílio eleitoral, desde que faça a habilitação antecipadamente e observe as regras previstas para as eleições. O prazo para essa solicitação é a partir desta segunda-feira (20) até 20 de agosto.

Quem pode solicitar?

Eleitoras e eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no dia da eleição, mas permanecerão em território nacional.

Como solicitar?

Pelo Autoatendimento Eleitoral, se tiver biometria coletada no cadastro eleitoral, ou presencialmente, em qualquer cartório eleitoral, com documento oficial com foto.

Onde será possível votar?

Nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores.

Em quem posso votar nessa modalidade?

Se estiver em outro município do mesmo estado: poderá votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Se estiver em outro estado: poderá votar apenas para presidente da República.

Eleitor inscrito no exterior em trânsito no Brasil: poderá votar apenas para presidente da República, desde que solicite a habilitação dentro do prazo.

Existe voto em trânsito no exterior?