Caxias perde 4,8 mil eleitores, mas registra alta no número de jovens aptos a votar

A previsão de março sobre a redução do eleitorado em Caxias do Sul foi confirmada nesta segunda-feira (20), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No pleito de 2026, serão 342.378 votantes aptos, 1,38% a menos que nas eleições municipais de 2024, que tinha 347.184.
De acordo com o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, a redução teve vários motivos. Um deles foi o cancelamento de títulos eleitorais em 2025 por ausência e falta de justificativa nos últimos três pleitos — 2º turno de 2022 e 1º e 2º turnos de 2024. A ação estava interrompida desde a pandemia.
— Caxias reduz em 1,38%, são 4.816 eleitores a menos do que 2024. Esses dados são em função do processo de recadastramento dos últimos 10 anos, além da pandemia que interrompeu o cancelamento de muitos títulos. Então, foram acumulando, e em 2025 tivemos os 16 mil títulos cancelados na cidade. Porém, devido ao crescimento natural do eleitorado, nós tivemos uma redução menor e que não teve tanto impacto no número final — pontua.
Entretanto, Caxias registrou um aumento no engajamento dos jovens na realização do primeiro título, com um aumento de 0,90% comparado ao pleito de 2024 na faixa etária dos 16 a 17 anos. Para Borowski, isso é causado pelas ações realizadas nas escolas e Câmara de Vereadores, com o projeto Vereador por um dia.
— Em Caxias do Sul, nós fechamos no dia da eleição em 2024 com 0,43%, agora nós temos 0,90% (entre 16 e 17 anos). Isso demonstra aquela percepção que tínhamos, porque nos últimos dias do fechamento de cadastro, o atendimento presencial era 90% desse público jovem. Hoje nós temos mais de três mil jovens cadastrados para essa eleição nessa faixa etária. Então, é fruto de todo esse trabalho da divulgação, nós tivemos o projeto de Vereador por um dia na Câmara, palestras nas escolas, ou seja, é um conjunto de ações que vai efetivamente dar um resultado depois, na inscrição eleitoral — comentou.
Voto em trânsito disponível até 20 de agosto
Nem sempre é possível estar na cidade onde se está habilitado a votar no dia da eleição. Por isso, o Código Eleitoral prevê a possibilidade do voto em trânsito, modalidade que permite à eleitora ou ao eleitor votar fora do domicílio eleitoral, desde que faça a habilitação antecipadamente e observe as regras previstas para as eleições. O prazo para essa solicitação é a partir desta segunda-feira (20) até 20 de agosto.
Quem pode solicitar?
- Eleitoras e eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no dia da eleição, mas permanecerão em território nacional.
Como solicitar?
- Pelo Autoatendimento Eleitoral, se tiver biometria coletada no cadastro eleitoral, ou presencialmente, em qualquer cartório eleitoral, com documento oficial com foto.
Onde será possível votar?
- Nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores.
Em quem posso votar nessa modalidade?
- Se estiver em outro município do mesmo estado: poderá votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
- Se estiver em outro estado: poderá votar apenas para presidente da República.
- Eleitor inscrito no exterior em trânsito no Brasil: poderá votar apenas para presidente da República, desde que solicite a habilitação dentro do prazo.
Existe voto em trânsito no exterior?
- Não. A transferência temporária para seções eleitorais instaladas no exterior não é permitida.