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Câmara de Farroupilha absolve de cassação vereador que foi preso por descumprimento de medida protetiva

Maurício Bellaver (PL) foi julgado em processo por quebra de decoro parlamentar. Sessão terminou após nove horas de discussão na madrugada desta quinta-feira

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