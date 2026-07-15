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Após sugerir "guilhotina" para ministro do STF, ex-prefeito da Serra terá que fazer curso sobre democracia e pagar R$ 5 mil

O acordo entre Fabiano Feltrin e a Procuradoria-Geral da República foi homologado por Alexandre de Moraes. O caso se refere a uma live realizada em julho de 2024

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