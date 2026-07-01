Após 14 anos de espera, TV Câmara Caxias estreia em sinal aberto; confira a programação

Sinal ainda está em adaptação, mas já está disponível à população. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os moradores de Caxias do Sul passam a contar, a partir desta quarta-feira (1º), com a TV Câmara em sinal aberto no canal 11.3 da televisão digital. Além da transmissão ao vivo das sessões do Legislativo, a emissora estreia uma programação própria com entrevistas, debates, documentários, programas culturais e conteúdos produzidos em parceria com a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados.

A primeira sessão ordinária transmitida em sinal aberto será na quinta-feira (2), a partir das 8h. Apesar do ano eleitoral, a TV Câmara seguirá com a transmissão das sessões ao vivo. Junto delas, haverá a transmissão das audiências públicas, reuniões de comissões, além dos outros programas já produzidos pela equipe da TV Câmara (confira a relação completa abaixo).

A maioria das atividades já estão no ar desde o fim de 2025, mas a grade ainda está sendo organizada segundo a coordenadora da comunicação da TV Câmara, Karohelen Dias.

— Por exemplo, "De frente com a lei" será transmitidos nas segunda e sextas, às 9h. Depois sempre tem sessão nos horários fixos iniciais. Os outros programas entram conforme a disponibilidade das entrevistas, mas todos acontecem todas as semanas — pontuou.

A coordenadora reforça que a programação será 24 horas, como já ocorre pelo Canal da NET (16), mas será dividida com a TV Assembleia.

— Nós vamos dividir com a TV Assembleia, mas ainda não está fixo o horário porque a nossa prioridade são os nossos programas e reprises de solene e sessão plenária — destaca.

Segundo Karohelen, em breve, mais dois programas devem ser incluídos na lista: o telejornal e uma produção voltada para os esportes locais.

— Vamos anunciar o formato do "Jornal da Câmara", que será um jornal informativo com as principais informações do Legislativo, tudo o que acontece durante a sessão plenária, as audiências. Ele vai acontecer na sexta-feira, mas ainda não definimos o horário. Nós também queremos lançar um programa de esportes, mas talvez demore um pouquinho mais, porque estamos terminando o cenário. Será voltado para falar sobre o esporte local — conta Karohelen, acrescentando que alguns dos programas devem ser trabalhados em formatos de temporadas.

Para ter acesso ao canal é necessário ter uma antena de TV digital terrestre (UHF) ou conversor compatível com TV digital.

Cenário de um dos programas da TV Câmara. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Programas fixos da TV Câmara

Fala, Vereador! Fala, Vereadora! De Carona!: os parlamentares acompanham o repórter em um trajeto de carro, em uma conversa descontraída sobre projetos, curiosidades pessoais e desafios do município.

os parlamentares acompanham o repórter em um trajeto de carro, em uma conversa descontraída sobre projetos, curiosidades pessoais e desafios do município. Conversa Franca (todas as sextas): programa de debates com dois vereadores em posições opostas discutindo temas polêmicos que repercutem em Caxias e no país.

programa de debates com dois vereadores em posições opostas discutindo temas polêmicos que repercutem em Caxias e no país. Mais Cultura (sextas-feiras, às 19h30min): já existente, agora passa a ser um programa de auditório, com especialistas, escolas, parlamentares e atrações artísticas locais.

já existente, agora passa a ser um programa de auditório, com especialistas, escolas, parlamentares e atrações artísticas locais. Memórias: em formato documental, contará a história do Parlamento por meio de lembranças de vereadores, ex-presidentes e personalidades. A primeira temporada terá seis episódios, com estreia prevista para dezembro.

em formato documental, contará a história do Parlamento por meio de lembranças de vereadores, ex-presidentes e personalidades. A primeira temporada terá seis episódios, com estreia prevista para dezembro. Câmara Agora: telejornal dinâmico e ao vivo, transmitido sempre após as sessões ordinárias, às terças, quartas e quintas-feiras. O programa irá fazer entradas ao vivo de repórteres, entrevistas e reportagens sobre os projetos aprovados.

Novos programas que se somaram aos fixos:

De Frente com a Lei (segunda e sexta-feira, às 9h): entrevistas e debates sobre legislação.

entrevistas e debates sobre legislação. Roda de Saberes (a definir): roda de conversa com especialistas e convidados.

roda de conversa com especialistas e convidados. Café com Letras (a definir): dedicado à literatura.

dedicado à literatura. Entre Elas (a definir): espaço para discussões voltadas ao protagonismo feminino.

espaço para discussões voltadas ao protagonismo feminino. Caxias Conversa (a definir): em formato de podcast.

em formato de podcast. Direto da Redação (todos os dias): serviços, cultura e utilidade pública.

serviços, cultura e utilidade pública. O Nome Dessa Rua (todos os dias): série que apresenta a história das vias nomeadas pelo Parlamento.

série que apresenta a história das vias nomeadas pelo Parlamento. Tá na Lei (todos os dias): animações que explicam datas comemorativas.

animações que explicam datas comemorativas. Da Terra (todos os dias): voltado a iniciativas do campo e da cidade.

Histórico

O processo de solicitação do sinal aberto foi iniciado ainda em 2012, com a formalização do pedido junto aos órgãos competentes. Em 2025, o processo começou a sair do papel com a Câmara sendo contemplada pelo projeto Brasil Digital, do governo Federal. O programa tem objetivo de oferecer o serviço de TV para locais onde a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Câmara dos Deputados não possuem estação de transmissão.