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Após 14 anos de espera, TV Câmara Caxias estreia em sinal aberto; confira a programação

Processo de implantação começou em 2012; transmissões já estão disponíveis no canal 11.3

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Renata Oliveira Silva

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