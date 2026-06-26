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Prefeito e vice-prefeito de União da Serra são absolvidos pelo TRE em processo sobre compra de votos

Por sete votos a zero, desembargadores afastaram a condenação por entenderem que não ficou comprovada a prática nas eleições de 2024

Humberto Trezzi

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