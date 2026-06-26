Prefeito e vice-prefeito de União da Serra são absolvidos pelo TRE em processo sobre compra de votos

Cleonir e Mauricio foram absolvidos em segunda instância. Reprodução/Facebook PSD União da Serra / Divulgação

O prefeito de União da Serra, Cleonir Tauffer (MDB), e o vice, Mauricio Lazzaretti (PSD), foram absolvidos por unanimidade em sessão realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) esta semana. Os dois políticos tinham sido condenados por compra de votos, em primeira instância, em janeiro deste ano.

O processo se refere às eleições de 2024. O ex-prefeito da cidade, Cezer Gastaldo (PSD), atual secretário da Saúde, também é citado no processo, mas não foi sentenciado. Eles permaneceram no cargo, enquanto aguardavam o julgamento em segunda instância.

No processo, Gastaldo (que era o prefeito na época da eleição e apoiador da chapa) foi acusado de fazer um depósito de R$ 2.590 a um morador da cidade para, supostamente, custear a Carteira de Habilitação Nacional (CNH) da filha. Em troca o beneficiado teria conseguido votos para a chapa de Tauffer e Lazzaretti, que concorriam para os cargos majoritários.

Gastaldo alega que foi um empréstimo e não uma compra de votos. No primeiro julgamento, o juiz eleitoral Rafael Rodrigues Prudente considerou a tese de empréstimo "frágil e inverossímil" por não ter mais detalhamentos desse suposto empréstimo e disse que não há provas suficientes que comprovem que o morador "estivesse em dificuldades financeiras que justificassem a busca por um empréstimo de tal natureza". O magistrado também levou em conta que a transferência foi realizada nas vésperas das eleições pelo então prefeito e que este era um "notório apoiador da chapa de seu sucessor".