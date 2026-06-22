MPF pede condenação do vereador Hiago Morandi por explorar imagem de pessoas em situação de rua para autopromoção

Hiago Morandi na Câmara de Vereadores. Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou nesta segunda-feira (22) que entrou com uma ação civil pública contra o vereador de Caxias do Sul Hiago Morandi (Novo). O órgão pede o pagamento de indenização por dano moral coletivo. A justificativa do procurador da República Fabiano de Moraes é de que o parlamentar exploraria a imagem da população em situação de rua para autopromoção política em suas redes sociais.

De acordo com Moraes, o material juntado à ação também traz registros em vídeo de supostas agressões físicas do vereador contra pessoas em situação de rua. Com a ação, o MPF pede a condenação com indenização de R$ 500 mil.

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Em nota, o procuradoria da República descreve que o vereador de Caxias utilizaria as redes sociais para expor a situação de vulnerabilidade social desta população. Esse grupo, assim, seria "transformado em conteúdo para as redes sociais do parlamentar, com o objetivo de ampliar visibilidade e engajamento político". Nos vídeos, seriam registradas as pessoas dentro desse grupo relatando sobre necessidades e condições de vida.

A ação cita que as abordagens seriam realizadas sob uma aparência institucional, vinculada ao cargo de vereador, criando uma expectativa de que as demandas seriam acolhidas pelo poder público. Segundo o procurador, as necessidades identificadas não seriam encaminhadas aos órgãos responsáveis pela assistência social.

A ação menciona depoimento de um assessor do gabinete segundo o qual havia reuniões semanais para avaliar o desempenho das publicações, incluindo alcance, curtidas e estratégias para ampliar o público dos vídeos.

Material cita supostas agressões

O procurador da República aponta também que foi juntado material audiovisual que registra episódios com supostas agressões contra pessoas em situação de rua. Segundo o MPF, a responsabilização criminal foi encaminhada a órgãos competentes, mas os fatos são utilizados na ação como "circunstâncias que agravam o dano moral coletivo".



Moraes afirma que a prática de abordagens intimidatórias, por vezes acompanhadas de violência física, seguida da exposição pública de pessoas em extrema vulnerabilidade, “não apenas reforça a estigmatização e a desumanização de grupo especialmente protegido, como compromete a integridade da Política Nacional para a População em Situação de Rua”.



O MPF requer que a indenização, caso acatada, seja destinada preferencialmente a programas ou projetos vinculados à Política Nacional para a População em Situação de Rua que beneficiem diretamente a população em situação de rua de Caxias do Sul. Caso isso não seja possível, os recursos deverão ser encaminhados ao Fundo de Direitos Difusos.

Admissibilidade de processo contra o vereador é votada na Câmara de Caxias

Ao mesmo tempo que o MPF ajuizou a ação contra Morandi, os vereadores de Caxias do Sul devem votar nesta terça-feira (23), na Câmara, a abertura ou não de um processo administrativo ético-disciplinar contra o parlamentar do Novo. Na última semana, duas denúncias haviam sido protocoladas contra o parlamentar. Ambas, feitas por cidadãos, são baseadas na mesma justificativa: um vídeo divulgado em redes sociais que mostra a ação de um grupo contra pessoas em situação de rua. A alegação é que Morandi estaria entre os presentes nesse vídeo.

Por orientação da assessoria jurídica da Câmara, as duas denúncias foram reunidas no mesmo processo por se tratarem do mesmo fato. Houve parecer favorável da Comissão de Ética Parlamentar para prosseguir. No documento, o presidente da comissão, vereador Pedro Rodrigues (PL), afirma que existem versões conflitantes sobre o episódio e dúvidas sobre o material apresentado, mas entende que essas questões devem ser esclarecidas em um processo ético-disciplinar, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao parlamentar. O parecer conclui que a representação atende aos requisitos formais para ser admitida e recomenda a abertura do procedimento para apurar eventual quebra de decoro parlamentar.

Ou seja, a votação na Câmara nesta terça é para definir se seguirá ou não uma investigação contra Morandi no âmbito do Legislativo. Se for aceito, o parecer voltará para Comissão de Ética para seguir a análise.

O que diz a defesa de Hiago Morandi

O advogado de Hiago Morandi, Airton Barbosa de Almeida, afirma que a defesa do vereador não foi formalmente intimada pela Justiça. O representante do parlamentar aguarda acesso ao processo e às provas mencionadas pela procuradoria para realizar a análise e manifestar-se.