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MPF pede condenação do vereador Hiago Morandi por explorar imagem de pessoas em situação de rua para autopromoção

Ação do procurador da República Fabiano de Moraes busca indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos e cita investigação de episódios com supostas agressões físicas contra população vulnerável

Bruno Tomé

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