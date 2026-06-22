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Em Caxias, pré-candidato ao governo do RS Marcelo Maranata defende a desburocratização e propõe a qualificação para reter talentos 

O tucano palestrou na reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e apresentou propostas para saúde, qualificação profissional e pedágios

Gabriela Alves

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