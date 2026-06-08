Em Caxias do Sul, pré-candidato ao governo do RS Gabriel Souza defende parceria com o setor produtivo e investimentos em qualificação

Gabriel Souza falou com lideranças empresariais da Serra durante a reunião-almoço da CIC Caxias do Sul. Julio Soares / Divulgação

Abrindo uma série de seis encontros com os pré-candidatos ao Piratini, o atual vice-governador, Gabriel Souza (MDB), palestrou e apresentou propostas durante a reunião-almoço (RA) da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), nesta segunda-feira (8).

Souza e o pré-candidato a vice-governador Ernani Polo receberam das mãos do presidente da CIC, Ubiratã Rezler, um documento com a agenda estratégica do setor produtivo da Serra.

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Dentre as demandas elencadas por Rezler, estão a duplicação de trechos concedidos de rodovias da Serra, melhorias na Rota do Sol, o avanço do Porto no Litoral Norte e o Aeroporto de Vila Oliva.

Gabriel afirmou que o RS precisa ser parceiro de quem trabalha e de quem produz:

– Quem não cuida das contas não consegue cuidar das pessoas. Quem quer fazer política de educação, de saúde, estrada, infraestrutura, tem que cuidar das contas. A riqueza não é gerada pelo governo, é gerada por quem produz. A arrecadação vem dos tributos, que vêm dos faturamentos empresariais e das pessoas em geral. Se eu quero ter um Estado com mais receita, tenho que ter um Estado que produz mais. Para tanto, tem que ser parceiro de quem empreende, trabalha e investe.

Criticou a polarização entre direita e esquerda e disse ser moderado. Confira abaixo algumas propostas apresentadas:

Rodovias

O pré-candidato afirmou que possui um plano que inclui a infraestrutura, apresentando concessões. Acredita que a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) não tem motivo para existir. Segundo ele, é um modelo que não deu certo porque o Estado concede rodovias para ele próprio.

Mão de obra qualificada

Ampliar o programa estadual de qualificação da mão de obra, comprando vagas no Sistema S, em universidades comunitárias e fortalecendo escolas técnicas do RS.

— Eu pretendo assinar o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que é a negociação da dívida do Estado com a União. Tem uma parte dele que diz que o equivalente a 1% de juros que nós pagaríamos para a União, podemos usar 100% desse dinheiro para Ensino Técnico e Profissionalizante. Eu quero que todo estudante de Ensino Médio do RS saia com uma profissão — diz.

Conforme Souza, com a assinatura do Propag, o governo do RS terá cerca de R$ 600 milhões para investir nessa área.

Combate aos feminicídios

Ampliar o Programa de Monitoramento do Agressor, que tem acompanhamento simultâneo da vítima e do agressor. O criminoso utiliza uma tornozeleira eletrônica e a mulher recebe um smartphone com aplicativo de alerta e rastreamento. Se o perímetro de segurança for violado, alertas automáticos acionam a central para resposta imediata da polícia.

— Nós temos esse programa que monitora 1,2 mil mulheres no Estado, em um painel em Porto Alegre, na Secretaria de Segurança Pública. Se um se aproxima do outro, acima do limite permitido, a gente manda uma viatura em direção a ela e outra viatura em direção a ele. Nenhuma mulher foi vítima de feminicídio dentro desse programa desde 2023 — conta.

Souza defende uma rede de acolhimento para que as mulheres se sintam confortáveis em denunciar as agressões. E defende uma mudança de cultura, na educação dentro das escolas, para combate ao machismo.

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