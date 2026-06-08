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Em Caxias do Sul, pré-candidato ao governo do RS Gabriel Souza defende parceria com o setor produtivo e investimentos em qualificação

O atual vice-governador palestrou na reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços e apresentou propostas para a infraestrutura, qualificação profissional e combate a feminicídios 

Gabriela Alves

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