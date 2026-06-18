Câmara de Carlos Barbosa abre processo disciplinar contra vereador investigado por assédio sexual

De forma unânime, os vereadores de Carlos Barbosa aprovaram a abertura de um processo disciplinar para avaliar a conduta de Adair Zilio (PL). O vereador é alvo de investigação da Polícia Civil por, supostamente, ter cometido assédio sexual.

O caso foi registrado na delegacia da cidade no começo de abril. Segundo o vereador Giovani da Silveira (Podemos), o pedido de abertura do processo disciplinar foi protocolado após os parlamentares terem acesso ao inquérito da polícia.

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Agora, a Comissão de Ética, responsável pela apuração da conduta, tem 90 dias para colher depoimentos do vereador, da vítima, entre outras pessoas envolvidas no caso, e encerrar o processo disciplinar.

Entre as sanções que o vereador pode receber estão advertência, suspensão de prerrogativas parlamentares, como a perda temporária do direito de fala, suspensão ou perda do mandato.

Desde o começo de abril o parlamentar está afastado das atividades legislativas, devido ao pedido de afastamento. No requerimento encaminhado à Câmara ele alegou "tratar de interesse particular, sem remuneração".