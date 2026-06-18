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Câmara de Carlos Barbosa abre processo disciplinar contra vereador investigado por assédio sexual

Comissão de Ética terá 90 dias para colher depoimentos e chegar a um parecer. Punições vão desde advertência até a cassação do mandato do parlamentar. Ele está afastado das funções, a pedido próprio, desde o começo de abril 

Tamires Piccoli

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