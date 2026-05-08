Política

Impasse
Notícia

"Vocês não vão ficar um dia sem o Azulzinho", afirma secretário de Trânsito de Caxias do Sul

Apesar de mantido, o serviço de táxi-lotação precisará passar por adequações para atender às exigências legais, segundo Elói Frizzo. A afirmação foi dita em audiência pública na Câmara de Vereadores na noite desta quinta-feira

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS