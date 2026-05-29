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Pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado fala sobre projetos para segurança do país em evento da CIC Caxias

Caiado visitou as empresas Randon e Marcopolo, além de palestrar na CIC Caxias na manhã desta sexta-feira (29)

Renata Oliveira Silva

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