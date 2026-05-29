Pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado fala sobre projetos para segurança do país em evento da CIC Caxias

Ronaldo Caiado (PSD) é ex-governador de Goiás. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) esteve em Caxias do Sul nesta sexta-feira (29). Com agendas na Randon e Marcopolo, ele também foi o palestrante da reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) com o tema “Segurança: devolver o Brasil aos brasileiros de bem”.

Durante a palestra, comentou sobre os investimentos feitos na produção de soja em Goiás, a exploração das terras raras e avanços tecnológicos. Ele também aproveitou para citar os baixos índices de criminalidade no estado que governou. Também falou em redução das taxas de juros e a facilitar a abertura de empresas no país.

— Goiás é o estado mais seguro do Brasil, tem o seguro de carro mais barato. Temos hoje um centro de excelência em inteligência artificial e nós temos investido um esforço pesado para que realmente possamos inovar cada vez mais. A inteligência artificial de combate ao crime é a mais sofisticada que existe, tudo já visto na capacidade de antecipar o crime e de poder criar um clima de segurança para as pessoas — comentou.

Caiado também abordou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificar as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas:

— O que nós estamos assistindo hoje, em que o governo vive com essa tese de que o que “o que aconteceu ontem vai colocar em risco a soberania brasileira”, essa conversa é de quem realmente nunca tratou, nunca teve coragem de ter um debate sobre o tema. Nós sabemos que esta situação já deveria ter sido resolvida mais cedo pelo próprio governo e não criar uma situação extremamente desconfortável — comentou.

Caiado também desdenhou do termo “soberania” utilizado pelo governo do Brasil para repudiar a decisão dos Estados Unidos. Nesse momento, recebeu aplausos do público.

— Agora, o governo todo vai ser focar em dizer: “olha, é a soberania”. Que soberania tem 50 milhões de brasileiros que vivem sob o comando do estado do crime? Que soberania tem a Amazônia brasileira, que é comandada pelo narcotráfico mexicano, venezuelano e colombiano?

Ainda, lamentou por ele mesmo não ter conseguido tomar essa iniciativa.

— Hoje o que nós estamos assistindo chega a ser deprimente, onde o governo americano é obrigado a reconhecer essas instituições criminosas como terroristas. Se eu estivesse no governo, eu já tinha apresentado como terrorista e já tinha ampliado muito mais as penas dela. Teria uma capacidade de buscar uma parceria com outros países para utilizar tecnologia para coibir esse avanço dessa criminalidade — destacou.

Em relação à possível coligação com o pré-candidato pelo Novo Romeu Zema, Caiado disse que o tema ainda está em discussão:

— Vocês sabem que o que me move neste momento são duas coisas. Primeira, é nós ganharmos o governo do PT. O segundo, é que realmente a gente possa administrar bem o Brasil para que o PT não volte. Mas estarei com ele (Zema) de novo segunda-feira (1º) em Belo Horizonte para dizer a ele que as nossas discordâncias não podem provocar uma ruptura nas forças da centro-direita no Brasil. A busca, neste primeiro momento, é preservar o nível de diálogo — pontuou.

Demandas da Serra

Antes da palestra, o presidente da CIC, Ubiratã Rezler, entregou uma carta com demandas da entidade e setor industrial ao pré-candidato. Um dos destaques citados foi a questão de investimentos logísticos.

— Há anos aguardamos investimentos mais robustos em logística e mobilidade, capazes de acompanhar a força econômica da nossa região. É um dos temas presentes na carta que lhe entreguei e sobre o que esperamos ouvir, certamente, respostas — comentou.

Quem é Ronaldo Caiado

Médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), produtor rural e com trajetória política iniciada nos anos 1980, Caiado ganhou projeção nacional ao fundar a União Democrática Ruralista (UDR). Em 1989, disputou a Presidência da República. No Congresso Nacional, exerceu cinco mandatos como deputado federal e um como senador por Goiás, cargo para o qual foi eleito em 2014.