Entenda o que é a verba indenizatória e onde os vereadores de Caxias do Sul a gastaram

A verba foi aprovada com a justificativa se auxiliar os vereadores nas atividades parlamentares. Vania Marta Espeiorin / divulgação

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul divulgou nesta semana o relatório dos gastos dos parlamentares com verbas indenizatórias, entre os meses de fevereiro e março. Quem lidera o ranking são os vereadores Lucas Caregnato (PT), seguido de Pedro Rodrigues (PL). A maioria dos reembolsos envolveu manutenção de veículos, como troca de pneus, combustível, assessoria digital e materiais de escritório.

A verba de até R$ 4,8 mil mensais por gabinete foi aprovada por maioria no dia 6 de janeiro para ser um "instrumento que pode ser utilizado pelos vereadores para gastos importantes para a execução das atividades parlamentares". Entre elas estão: aquisição de materiais de expediente, locação de veículos, contratação de assessoria, despesas com combustíveis e automóveis, dentre outras (veja a lista completa abaixo).

Desde que a medida entrou em vigor, em fevereiro, pelo menos dois vereadores estão utilizando quase toda a totalidade do valor, sendo eles o ex-presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), e Pedro Rodrigues (PL). Em fevereiro e março, o petista usou R$ 3.439,92 e R$ 3.387,50, respectivamente, totalizando R$ 6.827,42. Já Rodrigues utilizou o recurso só em março e gastou R$ 4.008,32.

Outros parlamentares também estão usufruindo do benefício com gastos acima de R$ 1 mil: Capitão Ramon (PL), com cerca de R$ 1,5 mil em cada mês; José de Abreu (PDT) com R$ 760 em fevereiro e R$ 2 mil em março — tendo, inclusive, votado contra a verba em janeiro; Aldonei Machado (PSDB) com R$ 2 mil em março, e Juliano Valim (PSD), com R$ 2 mil em fevereiro.

Também pediram a indenização, mas com valores inferiores, os vereadores: Rose Frigeri (PT) (R$ 887,77 em março), Alexandre Bortoluz (PP) (R$ 766,11), Sandro Fantinel (Republicanos) (R$ 731,09), o presidente da Casa, Wagner Petrini (PSB) (R$ 657,13), Andressa Mallmann (PDT) (R$ 403,48) e Andressa Marques (PCdoB) (R$ 372,03 em março).

Com isso, os reembolsos em fevereiro chegaram cerca de R$ 10 mil. Já em março, o valor foi próximo de R$ 17 mil. Somando os dois meses, o montante chega em aproximadamente R$ 27 mil. Importante frisar que o pagamento dessa verba já estava contabilizado dentro do orçamento anual da Câmara, de R$ 84,4 milhões.

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De toda a legislatura, alguns parlamentares ainda não utilizaram a verba: Calebe Garbin (PP), Cláudio Libardi (PCdoB), Daiane Mello (PL), Estela Balardin (PT), Hiago Morandi (Novo), Marisol Santos (PSDB), Sandra Bonetto (Novo), Tenente Cristiano Becker (PRD) e Zé Dambrós (PSB). João Uez (Republicanos) e Elisandro Fiuza (Republicanos), não foram somados a listados pois retornaram à Câmara no fim de março e início de abril.

Como funciona a verba indenizatória?

Conforme a legislação vigente, a verba não corresponde a uma remuneração fixa, mas como funciona a liberação do reembolso?

Os vereadores precisam apresentar as notas fiscais das solicitações de indenização ao setor Financeiro da Câmara, por meio do sistema interno do Legislativo. A data limite é até o 5º dia útil do mês subsequente à realização dos pagamentos; As notas passam por avaliação dos setores de Recursos Humanos e Financeiro, com base na Lei 9.412, das resoluções de Mesa 1640/A (que disciplina os procedimentos para os gastos com automóveis) e 1649/A (que regulamenta as requisições e prestações de contas dos recursos); Posteriormente, o uso é validado pela administração da Casa e repassado para a presidência, que tem a prerrogativa final de aprovar ou não o repasse da verba indenizatória. Essa análise também diz respeito ao mérito, ou seja, o presidente pode negar a concessão do benefício se decidir que ele não atinge a sua finalidade.

A partir deste mês, todos os gastos serão divulgados mensalmente, em ordem cronológica, com as notas fiscais, de todos os parlamentares. O cidadão poderá acessar os dados diretamente a partir de uma link específico, que será divulgado em breve, no site da Câmara de Vereadores.

Quais são os tipos de gastos que podem ser indenizados: