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Entenda o que é a verba indenizatória e onde os vereadores de Caxias do Sul a gastaram

Em fevereiro e março, os gastos com o recurso somaram aproximadamente R$ 27 mil. Apenas 12 dos 23 parlamentares utilizaram a verba até o momento

Renata Oliveira Silva

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