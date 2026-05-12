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Confira a programação da 6ª Semana da Comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias

Evento reúne debates, palestras e rodas de conversa sobre comunicação entre os dias 18 e 22

Renata Oliveira Silva

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