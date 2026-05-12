Confira a programação da 6ª Semana da Comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias

A programação terá várias atividades que serão transmitidas pela TV Câmara. Luciane Modena / Divulgação

Com o tema A Informação no Nosso Tempo, a programação da 6ª Semana da Comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ocorre entre os dias 18 e 22 de maio, nos formatos presencial e online.

O diretor de Comunicação da Câmara, Ciro Fabres, reiterou a importância dos debates e da programação que serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara.

— São debates essenciais sobre os principais aspectos de nossa profissão. Sabemos que essa conexão com outros colegas vai proporcionar uma riqueza muito grande. A prática jornalística tem um senso de dever e de responsabilidade que deve ser lembrado constantemente para que possamos evoluir — enfatizou.

O destaque da 6ª edição é a palestra do dia 21 (quinta-feira), às 19h, na sala Geni Peteffi, com os documentaristas Marcos Borba e Neli Mombelli, integrantes da TV Ovo, de Santa Maria, e o jornalista, produtor e diretor Lissandro Stallivieri sobre o documentário Boate Kiss: O papel do Audiovisual.

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Já na TV Câmara, a atividade que abre os trabalhos do evento na segunda-feira (18), às 14h30min, é a Roda de Saberes com os jornalistas André Tajes, Tríssia Ordovás Sartori, Adriana Silva e Daniel Rodrigues, que vão conversar sobre o tema "A sociedade conectada: até onde vamos?".

Confira a agenda completa

Programação presencial

Data: 21 de maio (quinta-feira)

19h – Documentário Boate Kiss: o Papel do Audiovisual.

– Documentário Boate Kiss: o Papel do Audiovisual. O audiovisual tem ocupado papel cada vez mais central na forma como a sociedade compreende, revisita e ressignifica acontecimentos narcantes. Debate com Marcos Borba e Neli Mombelli, integrantes da TV OVO, de Santa Maria. Marcos é jornalista e doutor em Comunicação, com trabalho reconhecido pela valorização da memória local. Neli é cineasta que ganhou destaque ao conquistar o Kikito de melhor longa-metragem gaúcho no Festival de Gramado com o documentário Quando a Gente Menina Cresce.

Mediação: jornalista Caroline Dall'Agnol

Local: Sala das Comissões Vereadora Geni Peteffi

Roda de debates na TV Câmara

18 de maio (segunda-feira)

14h30min – Roda de Saberes – A sociedade conectada: até onde vamos?

– Convidados: André Tajes, jornalista e idealizador do portal Serra em Pauta; Tríssia Ordovás Sartori, editora-chefe do Jornal Pioneiro; Adriana Silva, vice-presidente da Associação Rio-grandense de Imprensa, seccional Serra Gaúcha (ARI Serra Gaúcha); e Daniel Rodrigues, coordenador de jornalismo da Tua Rádio São Francisco.

Mediação: Fábio Carnesella, supervisor da TV Câmara Caxias; e Ciro Fabres, diretor de Comunicação Social da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

Produção: Ciro Fabres. Direção Caroline Dall'Agnol

16h - Caxias Conversa - A comunicação das grandes marcas

Convidadas: Juliana Modelski, profissional da área de comunicação voltada à estratégia e posicionamento de marcas; Ana Paula Rocha, gerente de marca e reputação na Randoncorp; e Ana Paula Flores, gerente da Sicredi Pioneira, com experiência em gestão, relacionamento e comunicação com a comunidade.

Mediação: Karohelen Dias, coordenadora de programação da TV Câmara Caxias.

Produção: Karohelen Dias. Direção: Marcelo Oliveira





19 de maio (terça-feira)

14h30min – Café com Letras – A literatura por comunicadores caxienses

Convidados: jornalistas e escritores Marcos Kirst, Adriana Antunes, Ronaldo Bueno

Mediação: jornalistas Fábio Rausch e Viviane Salvador

Produção: Guilherme de Paula. Direção: Fábio Carnesella

16h – Caxias conversa - A comunicação na comunidade

Convidados: Zé Theodoro, jornalista; Daniel Reche, diretor-executivo do Grupo RSCOM; Beverli Rocha, jornalista e apresentadora na Tua Rádio São Francisco; e Rosângela Magalhães, jornalista da Rádio Vanguarda.

Mediação: Jornalistas Rafael Ludke e Marcelo Oliveira (jornalistas)

Produção dos estagiários. Direção: Caroline Dall'Agnol





20 de maio (quarta-feira)

14h30min – Roda de Saberes – Produção de conteúdo: para que tanto?

Convidados: Tales Armiliato, coordenador de Jornalismo da Rádio Caxias; Celso Sgorla, do Portal Celso Sgorla – Sustentabilidade e Inclusão Social; jornalista Andreia Fontana; e Camila Cornutti, coordenadora dos cursos de Comunicação na FSG/Cruzeiro do Sul.

Mediação: jornalistas Vania Marta Espeiorin e Marcelo Passarella.

Produção e direção: Mauro Camargo.

16h30min – De Frente com a Lei – Parlamentares e comunicadores

Convidados: Daiane Mello/PL (RP); Sandra Bonetto/NOVO (RP); Marisol Santos/PSDB; e Zé Dambrós/PSB

Mediação: jornalistas Fábio Rausch e Rafael Ludke

Produção: estagiários. Direção: Mauro Camargo





21 de maio (quinta-feira)

10h30min – Entre Elas – Desafios das mulheres gestoras da informação

Convidados: Silvana Toazza, jornalista editora-chefe do portal silvanatoazza.com.br; Leila Cemin, da Soma; Helena Bem, da Batuca Agência de Publicidade; Valéria Alberti, jornalista e apresentadora.

Mediação: relações públicas Cristiane da Fonseca e Angela de Almeida



