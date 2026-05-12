Confira a programação da 6ª Semana da Comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias

Com o tema A Informação no Nosso Tempo, a programação da 6ª Semana da Comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ocorre entre os dias 18 e 22 de maio, nos formatos presencial e online.
O diretor de Comunicação da Câmara, Ciro Fabres, reiterou a importância dos debates e da programação que serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara.
— São debates essenciais sobre os principais aspectos de nossa profissão. Sabemos que essa conexão com outros colegas vai proporcionar uma riqueza muito grande. A prática jornalística tem um senso de dever e de responsabilidade que deve ser lembrado constantemente para que possamos evoluir — enfatizou.
O destaque da 6ª edição é a palestra do dia 21 (quinta-feira), às 19h, na sala Geni Peteffi, com os documentaristas Marcos Borba e Neli Mombelli, integrantes da TV Ovo, de Santa Maria, e o jornalista, produtor e diretor Lissandro Stallivieri sobre o documentário Boate Kiss: O papel do Audiovisual.
Já na TV Câmara, a atividade que abre os trabalhos do evento na segunda-feira (18), às 14h30min, é a Roda de Saberes com os jornalistas André Tajes, Tríssia Ordovás Sartori, Adriana Silva e Daniel Rodrigues, que vão conversar sobre o tema "A sociedade conectada: até onde vamos?".
Confira a agenda completa
Programação presencial
- Data: 21 de maio (quinta-feira)
- 19h – Documentário Boate Kiss: o Papel do Audiovisual.
- O audiovisual tem ocupado papel cada vez mais central na forma como a sociedade compreende, revisita e ressignifica acontecimentos narcantes. Debate com Marcos Borba e Neli Mombelli, integrantes da TV OVO, de Santa Maria. Marcos é jornalista e doutor em Comunicação, com trabalho reconhecido pela valorização da memória local. Neli é cineasta que ganhou destaque ao conquistar o Kikito de melhor longa-metragem gaúcho no Festival de Gramado com o documentário Quando a Gente Menina Cresce.
- Mediação: jornalista Caroline Dall'Agnol
- Local: Sala das Comissões Vereadora Geni Peteffi
Roda de debates na TV Câmara
- 18 de maio (segunda-feira)
- 14h30min – Roda de Saberes – A sociedade conectada: até onde vamos?
- Convidados: André Tajes, jornalista e idealizador do portal Serra em Pauta; Tríssia Ordovás Sartori, editora-chefe do Jornal Pioneiro; Adriana Silva, vice-presidente da Associação Rio-grandense de Imprensa, seccional Serra Gaúcha (ARI Serra Gaúcha); e Daniel Rodrigues, coordenador de jornalismo da Tua Rádio São Francisco.
- Mediação: Fábio Carnesella, supervisor da TV Câmara Caxias; e Ciro Fabres, diretor de Comunicação Social da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
- Produção: Ciro Fabres. Direção Caroline Dall'Agnol
- 16h - Caxias Conversa - A comunicação das grandes marcas
- Convidadas: Juliana Modelski, profissional da área de comunicação voltada à estratégia e posicionamento de marcas; Ana Paula Rocha, gerente de marca e reputação na Randoncorp; e Ana Paula Flores, gerente da Sicredi Pioneira, com experiência em gestão, relacionamento e comunicação com a comunidade.
- Mediação: Karohelen Dias, coordenadora de programação da TV Câmara Caxias.
- Produção: Karohelen Dias. Direção: Marcelo Oliveira
- 19 de maio (terça-feira)
- 14h30min – Café com Letras – A literatura por comunicadores caxienses
- Convidados: jornalistas e escritores Marcos Kirst, Adriana Antunes, Ronaldo Bueno
- Mediação: jornalistas Fábio Rausch e Viviane Salvador
- Produção: Guilherme de Paula. Direção: Fábio Carnesella
- 16h – Caxias conversa - A comunicação na comunidade
- Convidados: Zé Theodoro, jornalista; Daniel Reche, diretor-executivo do Grupo RSCOM; Beverli Rocha, jornalista e apresentadora na Tua Rádio São Francisco; e Rosângela Magalhães, jornalista da Rádio Vanguarda.
- Mediação: Jornalistas Rafael Ludke e Marcelo Oliveira (jornalistas)
- Produção dos estagiários. Direção: Caroline Dall'Agnol
- 20 de maio (quarta-feira)
- 14h30min – Roda de Saberes – Produção de conteúdo: para que tanto?
- Convidados: Tales Armiliato, coordenador de Jornalismo da Rádio Caxias; Celso Sgorla, do Portal Celso Sgorla – Sustentabilidade e Inclusão Social; jornalista Andreia Fontana; e Camila Cornutti, coordenadora dos cursos de Comunicação na FSG/Cruzeiro do Sul.
- Mediação: jornalistas Vania Marta Espeiorin e Marcelo Passarella.
- Produção e direção: Mauro Camargo.
- 16h30min – De Frente com a Lei – Parlamentares e comunicadores
- Convidados: Daiane Mello/PL (RP); Sandra Bonetto/NOVO (RP); Marisol Santos/PSDB; e Zé Dambrós/PSB
- Mediação: jornalistas Fábio Rausch e Rafael Ludke
- Produção: estagiários. Direção: Mauro Camargo
- 21 de maio (quinta-feira)
- 10h30min – Entre Elas – Desafios das mulheres gestoras da informação
- Convidados: Silvana Toazza, jornalista editora-chefe do portal silvanatoazza.com.br; Leila Cemin, da Soma; Helena Bem, da Batuca Agência de Publicidade; Valéria Alberti, jornalista e apresentadora.
- Mediação: relações públicas Cristiane da Fonseca e Angela de Almeida
- 22 de maio (sexta-feira)
- 14h30min – Mais cultura – A arte comunica (a vida dos profissionais que são também artistas)
- Convidados: Ricardo Dini (jornalista e músico), Milena Schäffer (jornalista e atriz), Volnei Canônica (RP, ator, diretor, escritor) e Leonardo Vivan (músico).
- Mediação: jornalistas Caroline Dall’Agnol e Mauro Camargo.
- Produção: toda equipe. Direção: Viviane Salvador