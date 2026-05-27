Concessão da Maesa, em Caxias, tem área ampliada para 30 mil metros quadrados e novo edital em dois meses

A Maesa deve ganhar um Mercado Público caso a concessão tenha sucesso. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com um aumento de 13 mil para 30 mil metros quadrados da concessão do setor leste da Maesa, espaço que deve funcionar o futuro Mercado Público de Caxias do Sul, o novo edital deve ser lançado, novamente, em dois meses. A previsão é do secretário interino de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), Antonio Feldmann, após a aprovação das alterações pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) nesta quarta-feira (27).

Mais de um ano de reavaliações após a primeira publicação do edital, em março de 2025, Feldmann explica que foram incluídos na Parceria Público-Privada (PPP) do setor Leste os pavilhões 6, na fachada da Treze de Maio até a esquina com a Rua Plácido de Castro, o pavilhão 8, que fica ao lado e se estende pela Plácido, além da possibilidade de um local para estacionamento.

— Quando se modificou isso, a gente teve que reenviar para o Tribunal de Contas porque praticamente se fez uma nova modelagem para ser mais atrativa, para ter interessados. Quando colocamos a licitação no ar, vários interessados falaram que não tinha como fazer a concessão ou a concorrência tendo uma área em que tinha alguns prédios que ficavam públicos e outros não. Então fizemos as alterações — salientou.

No certame antigo, a previsão de investimento da concessão era de R$ 62 milhões, sendo R$ 32 milhões em investimentos e R$ 30 milhões em custos operacionais. Contudo, Feldmann não quis abrir os novos valores por ser uma questão mais técnica, segundo ele.

— É um cálculo bem técnico, que se faz durante os 28 anos da concessão. Então não dá para dizer um valor de quanto seria hoje porque depende do projeto, do restauro, quantas intervenções vão fazer, que tipo de intervenção. Agora, realmente, nós estamos falando de cifras altas — disse.

Entretanto, com essas mudanças, o projeto deverá passar novamente pela aprovação da Câmara de Vereadores, além de adequações internas.

— Nós vamos agora fazer alguns trâmites internos, ainda necessários, mas rápidos, junto principalmente à questão jurídica. Temos uma legislação que vamos enviar para a Câmara de Vereadores autorizando o município e essa nova modelagem da Maesa que foi apresentada e aprovada pela própria Comissão Especial da Maesa, composta por várias entidades — destaca Feldmann.

Com praticamente todo o processo reiniciado, o secretário interino da pasta projeta o relançamento do edital em até dois meses.

— Agora a gente vai dar a celeridade máxima possível para fazer (as alterações e envio do projeto para Câmara) para, no máximo, em dois meses ter o edital publicado — disse.

Sobre a concessão

O modelo estipula um contrato de 28 anos com previsão de conclusão das obras em 36 meses após a assinatura do contrato. O projeto da Maesa prevê o Setor Leste (Concessão) voltado à exploração comercial, gastronômica e de serviços (Mercado Público).