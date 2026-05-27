Política

Proposta de PPP
Notícia

Concessão da Maesa, em Caxias, tem área ampliada para 30 mil metros quadrados e novo edital em dois meses

As novidades foram confirmadas nesta quarta-feira (27), após a aprovação das mudanças no certame pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)

Renata Oliveira Silva

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