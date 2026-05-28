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Com projeção de déficit de R$ 250 milhões até o fim do ano, prefeitura de Caxias do Sul deverá recorrer a empréstimos

O valor final que deve ser solicitado ainda está em estudo. A afirmação foi feita pelo secretário de Gestão e Finanças de Caxias do Sul, Micael Meurer, durante a prestação de contas do 1º quadrimestre na Câmara de Vereadores na tarde desta quinta-feira (28)

Renata Oliveira Silva

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