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Cartório eleitoral de Caxias encerra período de cadastramento com 341 mil títulos aptos; número ainda é provisório

O prazo finalizou na quarta-feira. Análise de mais de 900 solicitações feitas pela internet ainda pode alterar o cenário. Definição oficial deve ocorrer no dia 15 de maio

Renata Oliveira Silva

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