Cartório eleitoral de Caxias encerra período de cadastramento com 341 mil títulos aptos; número ainda é provisório

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Apesar das pendências, Caxias do Sul deverá seguir com menos eleitores aptos que nas eleições de 2024, que contavam com 347.184. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após o fechamento do cadastramento eleitoral, nesta quarta-feira (6), Caxias do Sul conta com pelo menos 341.439 eleitores aptos para o pleito de 2026. Porém, o número é provisório, pois há mais de 900 requerimentos feitos pela internet, que ainda estão em análise. Os dados oficiais só devem ser conhecidos no dia 15 de maio.

Somente na quarta, foram feitos 823 atendimentos no cartório eleitoral, sendo 416 para novos títulos, 189 transferências e 218 revisões como troca de nome, local de votação e endereço. Além disso, o prazo finalizou com 933 solicitações feitas pela internet que ainda não foram analisadas pelo órgão.

Esses requerimentos podem influenciar consideravelmente no número final dos eleitores aptos, segundo o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski.

— Esses 341.439 são eleitores aptos que já foram processados, que já estão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A gente espera que, até a próxima semana, tenhamos zerado isso. Podemos tanto ganhar eleitores, como perder. Por isso ainda é um número provisório — explicou Borowski.

Apesar dessas pendências, Caxias do Sul deverá seguir com menos eleitores aptos que nas eleições de 2024, que contavam com 347.184. Contudo, Borowski salientou que o montante oficial só deve ser divulgado no dia 15 de maio.

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Último dia marcado por filas e primeiros títulos

Conforme Borowski, muitos caxienses deixaram para o último dia para acertar as contas com a Justiça Eleitoral. Durante a parte da tarde desta quarta, a fila no cartório, localizado na Rua Garibaldi, já dobrava a quadra, chegando na Rua Pinheiro Machado.

— Tivemos um baixo fluxo no início do atendimento, entre 8h e 10h. Em alguns momentos não tínhamos eleitores para atender, só depois é que o movimento aumentou e as cadeiras foram ocupadas — relatou.

O chefe do cartório também comentou como os atendimentos demoraram mais que o esperado devido à alta procura de jovens para fazerem o primeiro título.