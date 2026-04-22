Vereadores de Farroupilha criam canal para denúncias sobre falta de água na cidade

Moradores relatam falta recorrente de água thithawat / stock.adobe.com

A frente parlamentar em Defesa da Água, criada na Câmara de Vereadores de Farroupilha, está disponibilizando WhatsApp (54) 99920.1335 para a população denunciar casos de desabastecimento de água ou falta de outros serviços.

Desde março, moradores estão buscando a Câmara para relatar a falta recorrente de água, cobranças consideradas abusivas e obras mal executadas pela Corsan. Com o canal pelo WhatsApp, o objetivo é que os vereadores da frente consigam reunir mais relatos para realizar os encaminhamentos aos órgãos responsáveis pela prestação do serviço na cidade, neste caso, a Aegea/Corsan.

Além da fiscalização, o grupo busca ações voltadas à gestão sustentável dos recursos hídricos e o aprimoramento da legislação. A frente é composta pelos vereadores Juliano Baumgarten (PSB) (presidente), Fernanda Correa (União Brasil) (vice), Cilonei Monteiro (MDB) (secretário) e Darlan de Jesus (PL), Francyelle Bonaci (PDT) e Glaci Silvestrin (PL).