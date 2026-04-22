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Vereadores de Farroupilha criam canal para denúncias sobre falta de água na cidade

Pelo WhatsApp, os moradores podem enviar seus relatos referente ao desabastecimento de água ou a falta de outros serviços

Renata Oliveira Silva

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