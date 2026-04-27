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Prefeitura de Caxias do Sul reduz gastos até o fim do ano para equilibrar contas 

Determinações preveem redução em contratos, suspensão de licitações e restrições para horas extras, a partir desta segunda-feira (27). Um grupo, liderado pelo secretário de Gestão e Finanças e da Receita Municipal, Micael Meurer, ficará responsável pela análise, deliberação e autorização de medidas excepcionais 

Renata Oliveira Silva

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